Эти вещи нельзя держать рядом со смартфоном: из-за них он может сломаться

Смартфоны так прочно вошли в жизнь людей, что большинство держит их под рукой 24 часа в сутки. При этом многие пользователи пренебрегают элементарными мерами предосторожности. В результате небрежное обращение с гаджетом может привести к его скорой поломке.

Чтобы этого избежать, возьмите на заметку, с какими предметами лучше не держать телефон по соседству. Оказывается, многие делают это из дня в день.

Любые металлические изделия

Нельзя держать в одном кармане и ключи, и смартфон. То же самое касается монет, жетонов и прочей металлической мелочевки. Дело в том, что таким образом легко можно повредить экран. В лучшем случае на стекле просто останется царапина, в худшем — при одном неосторожном движении экран может треснуть от контакта с твердым предметом.

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Пластиковые карты

Банковские и любые другие карты имеют на себе магнитную полосу. При хранении рядом со смартфоном эта полоса может размагнититься, из-за чего карта перестанет работать. Также соседство карточки с телефоном грозит ее потерей. Если вы храните их в одном кармане или в едином отделении сумки, то вы рискуете случайно выронить карту, пока достаете смартфон.

Наличные деньги

Купюры считаются одной из самых грязных вещей, с которой человеку приходится контактировать. Поэтому хранить их около телефона, который вы подносите к лицу и постоянно трогаете руками — не самая лучшая идея с точки зрения гигиены.

А еще некоторые люди привыкли класть наличку под чехол. Так делать тоже не стоит, потому что телефон может перегреться и сломаться. А еще деньги стоит хранить отдельно, чтобы в случае кражи смартфона не остаться без средств. Таким образом вы минимизируете потери.

Косметика

Не все дамы знают, что помада, которая находится в упаковке с магнитом, может ухудшать качество мобильной связи. Поэтому подобные средства лучше держать подальше от вашего телефона.

Также некоторые бьюти-продукты, например, тональный крем в стеклянном флаконе, могут разбиться. В результате осколки поцарапают экран, а содержимое может «‎затопить» ваш гаджет.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Еда

Наконец, не стоит класть вместе с телефоном пищевые продукты. Особенно это касается чипсов, шоколада и различных напитков. Есть риск, что крошки или пролившаяся жидкость повредят внутренности телефона, из-за чего придется потратиться на ремонт или даже покупку нового девайса, пишет портал Sovetnika.net.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru