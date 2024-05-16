Эти знания могут спасти жизнь: как отличить на улице маньяка от обычного человека

Общаясь на улице с незнакомцем никогда не угадаешь, есть ли за спиной у этого человека криминальное прошлое или злые умыслы в голове. Маньяки и убийцы чаще всего внешне не очень выделяются из толпы, порой у них даже есть семья и дети, образование и работа. Именно поэтому сотрудники полиции иногда годами не могут поймать преступника. Но отличительные качества у такого человека все-таки есть и их можно разглядеть с первого взгляда.

Признаки маньяка

Психологи заметили, что у убийцы чаще всего быстрая и громкая речь. Он активно жестикулирует, энергия так бьет ключом. Действия могут быть неадекватными и странными. У такого человека могут возникать спонтанные идеи и планы, о которых даже и речи не шло минутой ранее.

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Как находят себе жертву

Чаще всего у маньяка довольно-таки приятная внешность. Этим, кстати, и пользуются насильники, знакомясь со своими доверчивыми жертвами. Они очаровывают их, заманивают на свидания в безлюдное место и там совершают преступление. Иногда такие люди просто подолгу сидят у детских площадок или в парке, просто наблюдая за людьми. Так они выискивают свою очередную жертву.

Еще есть одна уловка, на которую можно легко попасться. Маньяки иногда работают в паре со своими пассиями. Девушки невзначай могут попросить донести им, например, тяжелые пакеты до квартиры. Только там вас будет ожидать засада, к которой вы точно готовы не будете. Так похищают и детей. Им обещают горы игрушек, конфет, а еще представляются друзьями мамы и папы. Идти с незнакомцами ни в коем случае никуда нельзя, указано на Дзен-канале «Психолограм».

В СССР, например, был маньяк, который воровал из колясок младенцев, совершал над ними ужасные действия и убивал, пока матери стояли в очереди за бесплатными молочными продуктами. Ни в коем случае не оставляйте малышей у входа в магазин или супермаркет. Благо, сейчас все оборудовано пандусами.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Иногда у серийного убийцы дома появляется некий алтарь из его трофеев. И это необязательно должны быть волосы или отрезанные пальцы жертв. Например, такими предметами могут стать игрушки, часы, украшения. Если заметили подобное у знакомого, да еще и он стал вести себя странно, звоните в полицию и лучше перестрахуйтесь.

Не бойтесь дать отпор

Выходя на улицу лучше брать с собой средства самообороны. Речь не о холодном оружии или пистолете, на которое требуется лицензия, а, например, перцовом баллончике для отпугивания собак. Он поможет на какое-то время обезвредить преступника, пока вы будете убегать.

Не доверяйте первым встречным и не спешите оказывать им помощь, если их поведение вас настораживает. Лучше лишний раз перестраховаться и сохранить себе жизнь.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru