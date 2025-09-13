«Это 80 млн записей»: раскрыто, откуда мошенники берут номер россиян (и ФИО в том числе)

Телефонные мошенники сегодня действуют всё изощрённее, но главный их инструмент остаётся прежним — доступ к нашим персональным данным.

Как выяснили эксперты, большинство звонков «от банка», «из полиции» или «от родственника, попавшего в беду» начинается с того, что злоумышленники уже знают о нас гораздо больше, чем кажется.

Откуда берутся номера

По словам Олега Крюкова, заместителя начальника отдела безопасности Банка России по Волгоградской области, утечки происходят повсюду.

Мы сами оставляем свои данные в магазинах при оформлении карт лояльности, на сайтах доставки, в медицинских учреждениях, фитнес-клубах и даже в салонах красоты. Всё, что требует указания телефона и имени, потенциально уязвимо.

Иногда причина утечки — слабая защита баз данных, но бывает и хуже: среди сотрудников встречаются те, кто продают информацию напрямую. Часть сведений попадает на чёрный рынок, где их покупают мошенники.

В прошлом «Городовому» подробнее о проблеме рассказывал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, такие базы давно превратились в товар:

«Уязвимы множество компаний, программ лояльности. Например, при утечке в "Яндекс.Еде" в Сеть попали фамилии, имена и телефоны клиентов. Это 80 млн записей».

Почему защититься почти невозможно

Даже если вы никогда не пользовались сомнительными сервисами, достаточно, чтобы кто-то из ваших знакомых установил приложение вроде GetContact. Согласившись на доступ к своей телефонной книге, пользователь невольно делится всеми номерами со сторонними компаниями.

Именно поэтому наши имена и телефоны циркулируют между базами и обновляются постоянно. Эксперты говорят прямо: полностью закрыть свои данные от утечек невозможно.

Что делать, если звонят мошенники

Специалисты советуют не впадать в панику, а помнить главное: мошенники давят на эмоции — страх, сострадание или жажду лёгкой выгоды. Услышали «ваша карта заблокирована» или «вы выиграли миллион» — отключайтесь и перезванивайте в официальный банк или организацию.

Сообщайте подозрительные номера через приложения банков или звоните в контактный центр Центробанка: актуальный номер найти можно на официальном сайте. Эти сведения помогают регулятору блокировать телефонные линии злоумышленников.