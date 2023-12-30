«Это не праздник живота»: диетолог объяснила, как избежать переедания в новогоднюю ночь

31 декабря жители России традиционно накрывают роскошные столы, чтобы отметить главный праздник года. Многие проводят этот день в хлопотах, забывая про полноценный завтрак и обед. Зато вечером наедаются от души. В итоге у людей возникает тяжесть в желудке и прочие неприятные ощущения.

Но, оказывается, легко избежать проблем, если соблюдать несколько важных правил. В беседе с порталом «Городовой» о них рассказала врач-диетолог Наталья Лазуренко. По словам специалиста, вечер не должен превращаться в праздник живота.

«Если человек садится за праздничный стол с целью поесть, то никакие советы не помогут. Не будьте безумно голодным. Можно выбрать для себя критичные продукты и в отношении них рассуждать как гурман — съем немного, но получу максимум удовольствия. Из остальных блюд возьмите мясо или рыбу, то есть белок. И овощи, которые позволяют его усвоить. А еще важно иметь хорошее настроение. Больше двигайтесь, участвуйте в каких-то развлечениях, танцуйте. Это позволит сохранить фигуру. Есть и нерабочие рекомендации. К примеру, выпить за 15 минут до застолья стакан воды или использовать маленькие тарелки», — отметила эксперт.

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