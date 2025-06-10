«Это не сохранение истории, это варварство»: петербуржцы обсуждают снос вестибюля станции метро «Парк Победы»

Станция метро «Парк Победы» в Петербурге готовится к масштабной реконструкции. Уже этим летом станцию закроют почти на два года: Госстройнадзор выдал разрешение на работы, которые продлятся до августа 2027 года.

Старый вестибюль полностью снесут, но не все довольны такими переменами. Дело в том, что за здание давно борются градозащитники, а петербуржцы их поддерживают.

Почему вестибюль «Парк Победы» так важен?

Станция открылась в 1961 году и стала настоящим символом своей эпохи. Наземный вестибюль — круглый, с большими стеклянными окнами и тонким козырьком — считается образцом архитектуры «оттепели».

Для многих петербуржцев это не просто павильон, а часть городской истории и редкий пример стиля 1960-х.

Почему хотят снести вестибюль?

Петербургский метрополитен объявил конкурс на реконструкцию с бюджетом более 3 миллиардов рублей. Проект предусматривает полный снос существующего вестибюля и частичный демонтаж наклонного хода.

На этом месте построят новый двухэтажный павильон, который будет выше, просторнее и современнее.

Почему вокруг этого такие споры?

Градозащитники и многие жители выступают против сноса. Они уже не раз пытались добиться для вестибюля статуса объекта культурного наследия, чтобы защитить его от разрушения.

Однако комитет по охране памятников отказал им. Вестибюлю даже на время присваивали статус памятника, чтобы приостановить снос, но это не помогло.

Для защитников истории снос — это потеря для города. Вестибюль — хоть и типовой, но редкий пример архитектуры середины XX века, который дошел до наших дней почти без изменений. Его хотят сохранить как символ эпохи, но пока решение принято не в их пользу.

«Изуродуют очередную станцию»;

«Страшно подумать, что на фасаде будет название станции и рекламы чайханы»;

«Им лишь бы сносить!!! Это почему это они не дали статус памятника архитектуры этому объекту?! Прекрасная станция, а они снесут и поставят на ее месте новую коробочку-копию (в лучшем случае), но это не сохранение истории, это варварство. Оставьте в покое вестибюли станций, ремонтируйте их, а не сносите! Стройте в другом месте, страна большая! Санкт-Петербург достоин более уважительного отношения к нему», — пишут местные жители.

Что будет дальше?

Власти уверяют, что после реконструкции «Парк Победы» станет удобнее и современнее, но часть горожан уверена — вместе с историческим павильоном город потеряет кусочек своей души.