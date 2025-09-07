Городовой / Общество / Этому магазину сладостей в Петербурге уже 122 года: раньше тут закупались сливки общества, а теперь может зайти любой турист
Этому магазину сладостей в Петербурге уже 122 года: раньше тут закупались сливки общества, а теперь может зайти любой турист

Опубликовано: 7 сентября 2025 16:32
старинный кондитерский
Этому магазину сладостей в Петербурге уже 122 года: раньше тут закупались сливки общества, а теперь может зайти любой турист
Фото: Городовой.ру

Гастрономическая точка на карте города.

Магазин купцов Елисеевых — это Петербург в съедобном формате. Его легко спутать с театром: витражи сияют, люстры отражаются в стеклянных витринах, а за кассой будто не продавец, а экскурсовод, который расскажет про смородину в коньяке или про черешню в роме.

Здесь гастрономия превращается в спектакль. Когда в 1903 году Елисеевы открыли магазин, это был не просто торговый зал, а шоу: фонтаны, попугаи, миниатюрные поезда в витринах.

Даже в советские годы, когда ассортимент свёлся к хлебу и сыру, люди шли сюда не за покупками, а за атмосферой.

Сегодня Елисеевский отреставрирован до блеска и снова напоминает гастрономический музей. На полках — марципановые яблоки и груши, конфеты ручной работы, чай с лепестками роз и даже джем из еловых шишек.

Это место, где баночка мёда с лавандой становится сувениром, а коробка карамели — настоящим «приветом из Петербурга».

Но главная ценность Елисеевского не в ценниках, а в ощущении. Здесь нет спешки, нет суеты. Здесь всё ещё верят, что покупка чая — это ритуал, что красиво упакованная сладость лучше любого магнитика.

Елисеевский — не магазин. Это гастрономическая сцена, на которой Петербург играет сам себя: парадный, изысканный, с историей, которую можно попробовать на вкус.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
