Этот маринад редиса отличается от привычного: хрустящая закуска, которую готовлю к каждому празднику

Секрет этого редиса — в нарезке "хассельбак" и быстром маринаде, который пропитывает каждый слой, но сохраняет сочную текстуру. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Big taste — Культ еды".
Ингредиенты:
редис — 200-300 г, рисовый уксус — 100 мл (или яблочный), вода — 150 мл, чеснок — 3-4 зубчика, перец горошком — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., сахар — 2 ст. л. (или мёд)
Приготовление
Сначала я тщательно промываю редис, срезаю хвостики и делаю надрезы в стиле "хассельбак" — тонкие прорези, не доходя до конца. Благодаря этому редис раскрывается "веером" и отлично впитывает маринад.
Далее готовлю маринад: в небольшой кастрюле смешиваю воду, уксус, соль, сахар, чеснок и перец. Довожу до лёгкого кипения, помешивая, чтобы всё растворилось, и затем полностью остужаю.
Редис укладываю в банку или контейнер и заливаю охлаждённым маринадом. Убираю в холодильник минимум на 2-3 часа, но если оставить на ночь — вкус станет ещё ярче и насыщеннее.
В результате получается хрустящая, ароматная закуска с лёгкой кисло-сладкой ноткой и приятной пикантностью.
Примерное время приготовления: 10 минут + 2-3 часа на маринование
