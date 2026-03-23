Этот многолетник стал настоящим украшением моего сада: цветёт до осени и не требует ухода
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Этот многолетник стал настоящим украшением моего сада: цветёт до осени и не требует ухода

Опубликовано: 23 марта 2026 17:21
 Проверено редакцией
Городовой ру
Если хочется красивую клумбу без лишних хлопот — это идеальный вариант.

Жемчужница — один из самых простых в уходе многолетников, который легко украсит любой участок. О растении рассказала автор Дзен-канала "Сад".

Почему её стоит посадить

Главное преимущество — неприхотливость. Растение почти не болеет, не боится вредителей, хорошо переносит зиму и быстро разрастается. При этом цветёт обильно и долго.

Как выглядит

Куст вырастает до 50–60 см и буквально усыпан мелкими махровыми цветками. Белые шарики с лёгким перламутровым оттенком создают эффект «воздушного облака» на клумбе.

Как продлить цветение

После первой волны цветения достаточно удалить соцветия — и растение снова зацветёт. Так оно будет радовать до самой осени.

Условия выращивания

Жемчужница растёт почти на любой почве, даже бедной и песчаной. Размножается легко: делением куста, черенками или даже небольшим кусочком корня.

Где использовать

Отлично смотрится рядом с уже отцветшими растениями, оживляя клумбу белым цветением и добавляя лёгкости композиции.

Это тот случай, когда минимум усилий даёт максимум эффекта: посадили один раз — и каждый год получаете пышное цветение без проблем.

Ранее мы писали о том, когда и как сеять арбузы и дыни на рассаду в 2026 году.

Автор:
Александр Асташкин
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью