Этот многолетник стал настоящим украшением моего сада: цветёт до осени и не требует ухода

Жемчужница — один из самых простых в уходе многолетников, который легко украсит любой участок. О растении рассказала автор Дзен-канала "Сад".
Почему её стоит посадить
Главное преимущество — неприхотливость. Растение почти не болеет, не боится вредителей, хорошо переносит зиму и быстро разрастается. При этом цветёт обильно и долго.
Как выглядит
Куст вырастает до 50–60 см и буквально усыпан мелкими махровыми цветками. Белые шарики с лёгким перламутровым оттенком создают эффект «воздушного облака» на клумбе.
Как продлить цветение
После первой волны цветения достаточно удалить соцветия — и растение снова зацветёт. Так оно будет радовать до самой осени.
Условия выращивания
Жемчужница растёт почти на любой почве, даже бедной и песчаной. Размножается легко: делением куста, черенками или даже небольшим кусочком корня.
Где использовать
Отлично смотрится рядом с уже отцветшими растениями, оживляя клумбу белым цветением и добавляя лёгкости композиции.
Это тот случай, когда минимум усилий даёт максимум эффекта: посадили один раз — и каждый год получаете пышное цветение без проблем.
