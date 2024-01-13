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Этот печеночный торт обожали в СССР: выручает, если котлеты уже надоели

Этот печеночный торт обожали в СССР: выручает, если котлеты уже надоели
Как приготовить вкусный печеночный торт

Повторить рецепт под силу каждому.

Печеночный торт пользовался особой популярностью в советские годы, но со временем о рецепте незаслуженно забыли. А ведь это блюдо легко готовится и получается очень сытным.

Вам понадобятся:

  • свиная или говяжья печень — 600 г,
  • яйца — 3 шт.,
  • молоко — 150 мл,
  • мука — 100 г,
  • лук — 3 шт.,
  • морковь — 2 шт.,
  • чеснок — 1 шт.,
  • укроп — 1 пучок,
  • майонез и специи — по вкусу.

Печень и лук пропустите через мясорубку. Морковь натрите и добавьте ее к печени со всеми остальными ингредиентами, кроме майонеза и зелени. Измельчите компоненты блендером до однородной массы.

Разделите «тесто» на несколько равных порций и по отдельности обжарьте каждый корж. Когда все будут готовы, соберите из них торт, не забывая промазывать каждый слой майонезом.

Отправьте лакомство на пару часов в холодильник, а перед подачей украсьте зеленью, советует портал Sport24. Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
13 января 2024 12:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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