Этот печеночный торт обожали в СССР: выручает, если котлеты уже надоели

Печеночный торт пользовался особой популярностью в советские годы, но со временем о рецепте незаслуженно забыли. А ведь это блюдо легко готовится и получается очень сытным.

Вам понадобятся:

свиная или говяжья печень — 600 г,

яйца — 3 шт.,

молоко — 150 мл,

мука — 100 г,

лук — 3 шт.,

морковь — 2 шт.,

чеснок — 1 шт.,

укроп — 1 пучок,

майонез и специи — по вкусу.

Печень и лук пропустите через мясорубку. Морковь натрите и добавьте ее к печени со всеми остальными ингредиентами, кроме майонеза и зелени. Измельчите компоненты блендером до однородной массы.

Разделите «тесто» на несколько равных порций и по отдельности обжарьте каждый корж. Когда все будут готовы, соберите из них торт, не забывая промазывать каждый слой майонезом.

Отправьте лакомство на пару часов в холодильник, а перед подачей украсьте зеленью, советует портал Sport24. Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com