Этот печеночный торт обожали в СССР: выручает, если котлеты уже надоели

Печеночный торт пользовался особой популярностью в советские годы, но со временем о рецепте незаслуженно забыли. А ведь это блюдо легко готовится и получается очень сытным.
Вам понадобятся:
- свиная или говяжья печень — 600 г,
- яйца — 3 шт.,
- молоко — 150 мл,
- мука — 100 г,
- лук — 3 шт.,
- морковь — 2 шт.,
- чеснок — 1 шт.,
- укроп — 1 пучок,
- майонез и специи — по вкусу.
Печень и лук пропустите через мясорубку. Морковь натрите и добавьте ее к печени со всеми остальными ингредиентами, кроме майонеза и зелени. Измельчите компоненты блендером до однородной массы.
Разделите «тесто» на несколько равных порций и по отдельности обжарьте каждый корж. Когда все будут готовы, соберите из них торт, не забывая промазывать каждый слой майонезом.
Отправьте лакомство на пару часов в холодильник, а перед подачей украсьте зеленью, советует портал Sport24. Приятного аппетита!
Источник фото: Фотобанк - unsplash.com