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Этот продукт все хранят в холодильнике, а зря: портится в два раза быстрее

Этот продукт все хранят в холодильнике, а зря: портится в два раза быстрее
Какой продукт не стоит хранить в холодильнике

Спокойно пролежит при комнатной температуре.

Хозяйки считают холодильник панацеей от всех бед, если речь идет о порче продуктов. И совершенно напрасно. В случае с некоторыми продуктами низкая температура может только навредить и ускорить процесс гниения. Есть один хороший пример.

Большинство людей привыкли сразу вовращения из магазина забрасывать фрукты в нижний ящик. Бананам такие условия не подходят. Углеводы под воздействием холода распадаются быстрее, из-за чего фрукты чернеют в мгновение ока.

Зеленые бананы, напротив, будут очень долго доходить до нужной кондиции. Целая связка дозреет за пару дней, если оставить ее на столе. Кроме того, в холодильнике экзотические плоды напрочь теряют свой приятный аромат, говорится на сайте Aqua-Rmnt.

Источник фото: Фотобанк - globallookpress.com

Общество Советы Продукты питания
12 января 2024 11:45
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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