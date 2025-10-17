Красная роза в волосах: чем Наталья Лопухина не угодила императрице Елизавете Петровне

Лопухина стала соперницей для Елизаветы Петровны, за что и поплатилась.

Наталья Лопухина была настоящей красавицей своего времени. Говорят, такая ослепительная, что многие женщины ей завидовали.

Она жила при императорском дворе, где интриги плелись каждый день. Но Наталья умела играть на этой сцене.

Смелый поступок на балу

Одна история особенно запомнилась современникам. На балу цесаревна Елизавета пришла с красной розой в волосах. Наталья, будто вызывая судьбу, вставила в свою прическу такую же розу.

Когда они встретились, Лопухина не убрала цветок, словно бросая вызов будущей императрице.

По слухам, Елезавета не стала этого терпеть и лично срезала Наталье волосы вместе с розой, пишет Русская семерка.

Родственные связи и непростая судьба

Семья Натальи была сложная и необычная. Её мать и тётя были фаворитками Петра I, а дядю Виллема император казнил.

Наталья происходила из рода Балк и Монс, поэтому ей стоило держаться очень осторожно. Однако характер и дерзость сделали её личность известной и опасной.

Брак и изгнание

В 1719 году Наталья вышла замуж за Степана Лопухина, с которым её связала нелюбовь к Петру I. Они оба были настроены против императора.

За это семью Лопухиных наказали — их отправили на Крайний Север, где в трудных условиях умер один из их сыновей.

Возвращение к двору и повторные несчастья

После прихода Петра II семья Лопухиных смогла вернуться к столичным делам. Наталья снова блистала при дворе, завоёвывая внимание.

Когда к власти пришла Анна Иоанновна, Лопухиным были пожалованы новые земли, награды и статус. Для них наступил золотой век, пишет vm.ru.

Но с приходом на престол дочери Петра I — императрицы Елизаветы — её положение резко ухудшилось.

Как дальше сложилась жизнь Лопухиной

Наталью сослали в Сибирь вместе с родственниками, причём сгубила её не только политика, но и личная вражда.

Только при Екатерине II стало известно, что Лопухина не участвовала в заговорах.

Её жестоко наказали исключительно из-за конкуренции с Елизаветой, которая не терпела, чтобы кто-то затмевал её красоту, пишет Кириллица.

Амбиции и дворцовые интриги переплетаются с суровой политикой и личными трагедиями. Наталья Лопухина была и жертвой, и участницей событий, показывая, как непросто было жить в эпоху великих перемен.