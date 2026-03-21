Эту пасху готовлю за неделю до праздника: просто замораживаю и достаю к столу

Если хочется приготовить праздничный десерт заранее и не тратить время на кухне в последний момент, этот рецепт творожной пасхи станет находкой.

Главное удобство рецепта — пасху можно приготовить заранее, даже за несколько дней до праздника. Десерт просто замораживается, а перед подачей медленно размораживается в холодильнике. Рецептом поделился автор Дзен-канала «Вкусно, просто, быстро».

Ингредиенты

творог — 360 г, сливки 20–33% — 160 мл, сливочное масло — 120 г, варёная сгущёнка — 150 г (в массу) + 100–150 г для прослойки, яичный желток — 1 шт., соль — щепотка.

Приготовление

Сначала готовлю заварной крем. В небольшой кастрюле смешиваю желток и сливки. Ставлю на средний огонь и нагреваю, постоянно помешивая. Как только по краям появляются первые пузырьки, снимаю смесь с плиты и полностью остужаю.

Теперь делаю творожную основу. В миске растираю мягкое сливочное масло с варёной сгущёнкой до однородной массы. Добавляю протёртый творог и щепотку соли, хорошо перемешиваю.

Затем вливаю остывший сливочный крем и взбиваю всё миксером или блендером до гладкой и нежной кремовой текстуры. Форму для пасхи (пасочницу) застилаю пищевой плёнкой так, чтобы её края немного свисали.

Выкладываю творожную массу слоями, периодически добавляя варёную сгущёнку — получается красивая карамельная прослойка. Разравниваю верх, закрываю плёнкой и убираю форму в морозильник минимум на 4–5 часов, а лучше на ночь.

Перед подачей достаю пасху из морозилки за 2–3 часа. Освобождаю от плёнки, переворачиваю на блюдо и оставляю размораживаться в холодильнике.

Примерное время приготовления: около 20 минут активного времени + 4–8 часов заморозки.

