Фермерский дворец и манифест: загородная резиденция Александра II, изменившая историю России

Во Фермерском дворце в Петергофе есть небольшое помещение с синими обоями. Именно здесь Александр II работал над текстом, который стал поворотным для миллионов крепостных. Великая реформа рождалась в уединённой резиденции, вдали от парадных залов.

От фермы к дворцу

Начиналось всё скромно: в 1828 году архитектор Адам Менелас построил «ферму на десять коров» с павильоном и расписанной под солому крышей. Для антуража купили английских коров и наняли пастуха.

Со временем ферма выросла в настоящий дворец. Архитектор Андрей Штакеншнейдер достроил флигели, второй этаж, а к середине XIX века Фермерский дворец стал любимой резиденцией семьи Александра II.

Дом для семьи и реформ

Перестройки объяснялись просто: женитьба, дети, растущая семья. Вокруг появлялись «детские» постройки — фермочка, мельница, крепость. Уютная атмосфера делала дворец удобным для жизни, но именно здесь император находил место для работы над государственными делами.

Архитектурные новшества

Фермерский дворец был удивительно современным: водопровод, ванны, даже лифт. Внутри — смесь готики и рококо, снаружи — эркеры и чугунные балконы.

Судьба дворца

После революции здесь был музей, затем база отдыха и общежитие. В войну дворец пострадал, позже его реставрировали, но пожар 2005 года снова закрыл двери. Повторно здание открыли лишь в 2010-м.

Символ в стенах

Синий кабинет — не самый большой в Петергофе. Но именно здесь Александр II готовил реформу, изменившую Россию.

Тихая комната в загородной резиденции стала символом того, что великие решения рождаются не в парадных залах, а там, где государь и история остаются один на один.