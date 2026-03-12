Февральский рывок: Петербург купил 4654 новых авто, Haval в топе

В Санкт-Петербурге рынок новых легковых автомобилей ожил после слабого января. По данным «Автостата», в феврале 2026 года там реализовали 4654 машины — это на 11,2% больше, чем в январе, и на 6,2% превышает февраль 2025-го.
Лидеры продаж
Самые востребованные марки среди петербуржцев — Haval, Lada и Tenet: китайский бренд купили 752 раза, российский — 520, а Tenet — 510. В январе лидеры совпадали, но Lada тогда отставала от Tenet — отмечают «Ведомости».
Ситуация в области
В Ленинградской области продажи в феврале упали на 6,4% по сравнению с январем — до 1003 единиц. Однако относительно прошлого года рост составил 33%. В топе те же Haval (223), Lada (195) и Tenet (150).
Причины динамики
Аналитики связывают подъем в городе с низкой базой января из-за новогодних праздников. Кроме того, помогли госпрограммы, снижающие стоимость авто.