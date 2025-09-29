Философов согнали на пароход и выслали из города: чем запомнилось 29 сентября в истории Петербурга

От указов императриц до революционных преобразований и стихийных бедствий — 29 сентября стало для Петербурга днем перемен.

Эта дата ознаменовала собой важные решения, открытия и даже трагические страницы, которые оставили глубокий след в развитии города.

1732: забота о лекарствах и дичи

В 1732 году императрица Анна Иоанновна издала указ, запрещающий охоту на Аптекарском острове.

Это решение было связано с тем, что «Петр I на этом острове выращивал лекарственные растения для нужд Главной аптеки и Медицинской канцелярии».

В тот же год, 30 сентября, был введен запрет на ловлю и отстрел лосей в окрестностях Петербурга в радиусе 30 верст.

1736: преображение Мойки

Указ 1736 года положил начало работам по очистке реки Мойки и созданию постоянной набережной.

Были проведены работы по углублению реки, спрямлению русла и дополнительному укреплению берегов.

Параллельно менялись правила застройки. Отдельные участки предписывалось застраивать с отступом от красной линии, с решетками и деревьями, в то время как другие строились без садов, но с каменными береговыми линиями.

1907: начало трамвайной эры

29 сентября 1907 года в городе торжественно открылось трамвайное движение.

Русский инженер Генрих Графтио провел первый трамвай, вагон английской фирмы «Бреш», по маршруту от Адмиралтейства до пересечения 8-й линии с Большим проспектом Васильевского острова.

К 1908 году в Петербурге уже действовало 9 трамвайных маршрутов, а к 1917 году протяженность путей достигла 200 километров, обслуживаемых 710 вагонами.

1922: «Философский пароход»

29 сентября 1922 года из Петрограда отправился знаменитый «Философский пароход». Это была акция по высылке из страны деятелей науки, культуры и искусства по идеологическим соображениям.

Судно, на самом деле называвшееся «Обербургомистр Хакен», перевозило философов, среди которых были Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, И. А. Ильин.

Лев Троцкий прокомментировал это событие коротко:

«Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно».

1975: мощное наводнение

29 сентября 1975 года Петербург пережил сильное наводнение.

Вода поднялась на 281 см выше ординара, затопив значительную часть города, включая Васильевский остров, Петроградскую сторону, центральные районы и Сестрорецк.

Как пишет panevin.ru, встала работа на 10 крупных заводах, имело место затопление станции метро «Горьковская», нарушился график движения городского транспорта.

Стихия затронула около трехсот подвальных помещений, включая здание государственного университета.