Городовой / Общество / Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс?
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс?

Опубликовано: 28 сентября 2025 23:30
варенье плесень
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс?
Фото: Городовой.ру

Многие откидывают и считают, что продукт цел. Так ли это на деле?

Заплесневелое варенье — главный продукт семейных споров и бабушкиных лайфхаков. Одни уверены: «Соскреби ложкой сверху и ешь дальше, никто ещё не умер».

Другие — медики и учёные — бьют тревогу: даже если плесень видна только на поверхности, её мицелий давно пророс внутрь. А вместе с ним и токсины, от которых никакое «переваривание» или «прокипячивание» уже не спасёт.

Проблема в том, что невозможно понять на глаз, какой именно грибок поселился в банке и что именно он выделяет. Это может быть относительно безобидный вид, а может — тот, чьи токсины серьёзно бьют по печени и ЖКТ.

Добавим сюда то, что сладкая влажная среда варенья — идеальный инкубатор для размножения спор. Соскрёб верхушки не решает проблему: опасность остаётся в толще продукта.

Учёные и службы контроля качества продуктов однозначны: варенье с плесенью подлежит выбросу. Никакие советы «перекладывать в чистую банку», «прокипятить» или «заморозить» ситуацию не исправят.

Это работает только с твёрдыми продуктами — сырами, вяленой колбасой, овощами и фруктами, где можно срезать 2–3 см глубже. Но не с жидкими или мягкими — джемами, йогуртами, маринадами, хлебом, отмечает МК.

Так что да, съесть ложку из «спасённой» банки, может, и не убьёт. Но это всегда игра в рулетк, потому такой продукт не стоит заново греть на плите или отправлять на брагу. И если верить врачам, правильное решение одно — выбросить и забыть.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
