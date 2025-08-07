Городовой / Город / Фонтанная столица России: старинные памятники в Петербурге перестанут быть клумбами
Фонтанная столица России: старинные памятники в Петербурге перестанут быть клумбами

Опубликовано: 7 августа 2025 11:31
Фонтан Петербург
globallookpress/ Aleksey Smyshlyaev

Несколько фонтанов Северной столицы хотят вновь вернуть к жизни.

В Санкт-Петербурге в 2025 году стартовала масштабная программа по восстановлению старинных фонтанов. Они долгое время не работали или находились в запущенном состоянии.

Эти фонтаны — исторические памятники, многие из них расположены в охраняемых зонах и связаны с архитектурой города.

Куда возвращаются фонтаны?

Работы идут на нескольких знаковых площадках Петербурга. Один из фонтанов находится на набережной реки Карповки, 13, на границе с жилым домом Ленсовета, построенным в 1935 году.

Еще один — во дворе дома Танского на Куйбышева, 21. Этот фонтан построен в 1912 году по проекту известного архитектора Карла Бальди и вместе с улицей является памятником.

Третий объект — фонтан во дворе дома Петрово-Соловово на Невском проспекте. Его часть работы уже выполнена — его запустили в 2023 году и залатали трещины в чаше.

Дом с садом здесь тоже значится в списке значимых сооружений, хотя сам фонтан официально не признан памятником.

Четвертый фонтан находится во дворе дома Дубянских на набережной Фонтанки. Его чаша сейчас засыпана землей и используется как клумба.

Дом с садом и фонтаном — памятники федерального уровня, пишут Городские новости Санкт-Петербурга со ссылкой на замгендиректора Водоканала Льва Афанасьева.

Новые проекты и праздники

Кроме восстановления старых фонтанов, в городе строятся и новые. Например, в Кронштадте появился современный высокотехнологичный фонтанный комплекс.

Юлия Аликова
Город
