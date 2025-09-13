Городовой / Общество / Галицкий уже давно критикует российские школы: назвал предмет, нехватка которого ощущается особо остро
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Галицкий уже давно критикует российские школы: назвал предмет, нехватка которого ощущается особо остро

Опубликовано: 13 сентября 2025 15:34
школьники
Галицкий уже давно критикует российские школы: назвал предмет, нехватка которого ощущается особо остро
Фото: Городовой.ру

Делимся мыслями магната.

Сергей Галицкий еще 14 лет назад коснулся темы образования — и сделал это в своей привычной манере: резко, образно и без попытки сгладить углы.

Бизнесмен, создатель футбольного клуба «Краснодар» и один из самых известных предпринимателей страны, заявил, что школьная программа в нынешнем виде попросту не нужна.

По словам Галицкого, современная российская школа перегружает детей огромными объёмами информации, которую сегодня можно найти в интернете за пару минут.

Однако речь не только о критике. Галицкий убеждён: детям нужны не списки дат и формулы ради галочки, а инструменты, которые помогают мыслить.

В качестве примера он назвал логику, сравнив её с шахматами. Именно эта игра, по его словам, изменила его мышление в подростковом возрасте.

«За два года я стал кандидатом в мастера, чемпионом Сочи, и почувствовал, что начал думать по-другому», — рассказывал предприниматель.

С тех пор прошло почти полтора десятилетия, но в школьных расписаниях по-прежнему нет логики как отдельного предмета. Галицкий считает это упущением, ведь именно она могла бы стать фундаментом для будущих профессий и навыков.

А вы согласны с его мнением — стоит ли заменить часть привычных дисциплин уроками логики?

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще