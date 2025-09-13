Галицкий уже давно критикует российские школы: назвал предмет, нехватка которого ощущается особо остро

Сергей Галицкий еще 14 лет назад коснулся темы образования — и сделал это в своей привычной манере: резко, образно и без попытки сгладить углы.
Бизнесмен, создатель футбольного клуба «Краснодар» и один из самых известных предпринимателей страны, заявил, что школьная программа в нынешнем виде попросту не нужна.
По словам Галицкого, современная российская школа перегружает детей огромными объёмами информации, которую сегодня можно найти в интернете за пару минут.
Однако речь не только о критике. Галицкий убеждён: детям нужны не списки дат и формулы ради галочки, а инструменты, которые помогают мыслить.
В качестве примера он назвал логику, сравнив её с шахматами. Именно эта игра, по его словам, изменила его мышление в подростковом возрасте.
«За два года я стал кандидатом в мастера, чемпионом Сочи, и почувствовал, что начал думать по-другому», — рассказывал предприниматель.
С тех пор прошло почти полтора десятилетия, но в школьных расписаниях по-прежнему нет логики как отдельного предмета. Галицкий считает это упущением, ведь именно она могла бы стать фундаментом для будущих профессий и навыков.
А вы согласны с его мнением — стоит ли заменить часть привычных дисциплин уроками логики?