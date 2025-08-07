«Галя, у нас отмена»: школьникам и родителям пошли на уступки в вопросе формы

Минпросвещения РФ не планирует вводить единую школьную форму, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников, сообщили РИА Новости.
Решение после критики
Это произошло сразу после массовой критики представленного дизайна формы.
“Учебные заведения <...> могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников”, — говорится в сообщении.
Требования к производителям
В министерстве напомнили, что приказом Росстандарта установлены требования национального стандарта для производителей, они вступают в силу 3 сентября.
В них прописаны требования к ткани, фурнитуре, безопасности и гипоаллергенности.