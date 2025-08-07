Городовой / Общество / «Галя, у нас отмена»: школьникам и родителям пошли на уступки в вопросе формы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Шведский фундамент Петербурга: Что Пётр I заимствовал у Ниена Учеба
Исход и заселение: Кто такие ингерманландские финны и почему они оказались под Петербургом Учеба
Системный провал: Как экономия Швеции помогла Петру I завоевать Неву Учеба
Зачем ехать в Колорадо, если свой каньон с трилобитами стоит в часе от Петербурга Город
Шведская Ингерманландия: Чужеродный эпизод или колыбель Петербурга? Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

«Галя, у нас отмена»: школьникам и родителям пошли на уступки в вопросе формы

Опубликовано: 7 августа 2025 16:33
форма
«Галя, у нас отмена»: школьникам и родителям пошли на уступки в вопросе формы
globallookpress/Sergey Smirnov

После массовой критики представленного дизайна школьной формы, в Минпросцещения приняли непростое решение.

Минпросвещения РФ не планирует вводить единую школьную форму, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников, сообщили РИА Новости.

Решение после критики

Это произошло сразу после массовой критики представленного дизайна формы.

“Учебные заведения <...> могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников”, — говорится в сообщении.

Требования к производителям

В министерстве напомнили, что приказом Росстандарта установлены требования национального стандарта для производителей, они вступают в силу 3 сентября.

В них прописаны требования к ткани, фурнитуре, безопасности и гипоаллергенности.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью