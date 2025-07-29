Гатчина — город-загадка: 10 фактов, которые удивят даже искушенных путешественников

Гатчина — город, овеянный легендами, окутанный тайнами и хранящий множество интересных историй.
Это место, где переплелись судьбы императоров, архитекторов и простых горожан.
Подземные тайны
В Гатчинском дворце есть подземный ход, ведущий в парк.
Местные гиды расскажут о самых загадочных вопросах, которые можно задать эху подземных галерей.
Водный лабиринт
Дворцовый парк, если смотреть на него сверху, представляет собой сложную систему каналов и островов.
Прогулка на лодке превращается в увлекательный квест, пройти который под силу только внимательному туристу.
Подводные испытания
Озера Дворцового парка кажутся небольшими и неглубокими, но именно здесь во времена правления Александра III испытывались российские подводные лодки.
Винтовка, рожденная в Гатчине
Знаменитая винтовка Мосина прошла здесь все испытания, прежде чем поступить на вооружение императорской армии.
Первая монорельсовая дорога
Гатчина стала местом испытаний первой в России пассажирской монорельсовой дороги.
Телефонные эксперименты
Именно в этих местах тестировали первую междугороднюю телефонную сеть страны.
Первый звонок был сделан из Зимнего дворца в загородную резиденцию в Гатчине.
Родина авиаторов
Гатчина сыграла важную роль в развитии отечественной авиации.
Здесь был построен первый военный аэродром и открыта первая воздухоплавательная школа.
Город света
Гатчина первой в России получила городское электрическое освещение, за что была признана самым благоустроенным малым городом на выставке в Париже в 1900 году.
Призрак императора
Дворец, в котором жил Павел I, окутан легендами о призраках.
А книга А. И. Куприна «Гатчинский призрак» лишь подогрела интерес к этому месту.
Тень фаворита
Григорий Орлов, первый владелец Гатчинского дворца, потерял рассудок после смерти своей возлюбленной.
Говорят, его дух до сих пор бродит по дворцу.
Что посмотреть в Гатчине: маршрут для любознательных
Гатчина — исторический центр, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Центральная часть города — это Гатчинский и Приоратский дворцы, а также прилегающие к ним парки.
Как пишет tourister, вот 10 объектов, на которые стоит обратить внимание:
|Место
|Описание
|Адрес / Особенности
|Большой Гатчинский дворец
|Архитектура XVIII века; подземелье с эхом
|Красноармейский пр., 1
|Плац и памятник Павлу I
|Открытая площадь перед дворцом с историческим памятником
|Рядом с дворцом
|Приоратский дворец и парк
|Красивый дворец и парк с озёрами
|ул. Приоратская
|Серебряное и Белое озёра
|Озёра с прогулками на лодках и живописными видами
|В Дворцовом парке
|Карпин пруд и Горбатый мостик
|Атмосферные места для прогулок и фотосессий
|В Дворцовом парке
|Павильон Венеры
|Маленький дворцовый павильон на Острове любви
|В Дворцовом парке
|Берёзовый дом и портал «Маска»
|Необычные архитектурные объекты XVIII века
|В Дворцовом парке
|Гатчинский Покровский собор
|Исторический храм города
|В центре города
|Парк «Зверинец»
|Зона отдыха с дикой природой и животными
|В близости от центра
Площадь Дворцового парка составляет 141 гектар. Придется много ходить, но в парке есть множество скамеек для отдыха.