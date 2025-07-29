Гатчина — город-загадка: 10 фактов, которые удивят даже искушенных путешественников

Гатчинские призраки и романтика — истории старого города под Петербургом.

Гатчина — город, овеянный легендами, окутанный тайнами и хранящий множество интересных историй.

Это место, где переплелись судьбы императоров, архитекторов и простых горожан.

Подземные тайны

В Гатчинском дворце есть подземный ход, ведущий в парк.

Местные гиды расскажут о самых загадочных вопросах, которые можно задать эху подземных галерей.

Водный лабиринт

Дворцовый парк, если смотреть на него сверху, представляет собой сложную систему каналов и островов.

Прогулка на лодке превращается в увлекательный квест, пройти который под силу только внимательному туристу.

Подводные испытания

Озера Дворцового парка кажутся небольшими и неглубокими, но именно здесь во времена правления Александра III испытывались российские подводные лодки.

Винтовка, рожденная в Гатчине

Знаменитая винтовка Мосина прошла здесь все испытания, прежде чем поступить на вооружение императорской армии.

Первая монорельсовая дорога

Гатчина стала местом испытаний первой в России пассажирской монорельсовой дороги.

Телефонные эксперименты

Именно в этих местах тестировали первую междугороднюю телефонную сеть страны.

Первый звонок был сделан из Зимнего дворца в загородную резиденцию в Гатчине.

Родина авиаторов

Гатчина сыграла важную роль в развитии отечественной авиации.

Здесь был построен первый военный аэродром и открыта первая воздухоплавательная школа.

Город света

Гатчина первой в России получила городское электрическое освещение, за что была признана самым благоустроенным малым городом на выставке в Париже в 1900 году.

Призрак императора

Дворец, в котором жил Павел I, окутан легендами о призраках.

А книга А. И. Куприна «Гатчинский призрак» лишь подогрела интерес к этому месту.

Тень фаворита

Григорий Орлов, первый владелец Гатчинского дворца, потерял рассудок после смерти своей возлюбленной.

Говорят, его дух до сих пор бродит по дворцу.

Что посмотреть в Гатчине: маршрут для любознательных

Гатчина — исторический центр, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Центральная часть города — это Гатчинский и Приоратский дворцы, а также прилегающие к ним парки.

Как пишет tourister, вот 10 объектов, на которые стоит обратить внимание:

Место Описание Адрес / Особенности Большой Гатчинский дворец Архитектура XVIII века; подземелье с эхом Красноармейский пр., 1 Плац и памятник Павлу I Открытая площадь перед дворцом с историческим памятником Рядом с дворцом Приоратский дворец и парк Красивый дворец и парк с озёрами ул. Приоратская Серебряное и Белое озёра Озёра с прогулками на лодках и живописными видами В Дворцовом парке Карпин пруд и Горбатый мостик Атмосферные места для прогулок и фотосессий В Дворцовом парке Павильон Венеры Маленький дворцовый павильон на Острове любви В Дворцовом парке Берёзовый дом и портал «Маска» Необычные архитектурные объекты XVIII века В Дворцовом парке Гатчинский Покровский собор Исторический храм города В центре города Парк «Зверинец» Зона отдыха с дикой природой и животными В близости от центра

Площадь Дворцового парка составляет 141 гектар. Придется много ходить, но в парке есть множество скамеек для отдыха.