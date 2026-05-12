Где дешевле отдохнуть в 2026 году - в Турции или Египте? Актуальная тема для российских туристов

Опубликовано: 12 мая 2026 16:01
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Показатели, по которым можно сравнить Турцию и Египет

Турция с каждым годом продолжает дорожать. А какая ситуация обстоит с Египтом? На данный момент это направление сохраняет популярность среди российских путешественников, поэтому вопрос является актуальным для многих. Портал "Тонкости туризма" объяснил, где дешевле отдохнуть в 2026 году.

Стоимость туров

Если сравнивать туры в Египет и Турцию, то можно увидеть, что первый вариант все-таки будет дешевле. Средняя стоимость тура в Египет составляет примерно 70-80 тыс. рублей на человека. В Турции придется заплатить за те же условия уже 90-100 тыс. рублей. В данном случае сравнивается размещение в отеле 4-5 звезд.

Система "Все включено"

Такая система встречается как в Турции, так и в Египте, но разница все-таки есть.

"В Египте даже отели среднего уровня часто работают по системе "все включено" с полноценным набором услуг: питание, напитки, анимация, бассейны. При этом стоимость проживания остается ниже, чем в Турции. В Турции уровень сервиса в среднем выше, но за это приходится платить", - сообщает источник.

Сезонность

Большое значение в сравнении двух стран имеет сезонность. В Турции можно отдыхать только летом, если вам нужен пляжный отдых. Египет в этом плане является более гибким, ведь купаться здесь можно круглый год. В Египте в зимнее, весеннее и осеннее время туристам предлагаются хорошие скидки, поэтому отдохнуть можно с особой выгодой.

Дополнительные расходы

Обязательно стоит рассмотреть и дополнительные расходы. Когда туристы отдыхают в Египте, то они максимум посещают местные пирамиды, при этом остальное время проводят на территории отелей. Это существенно снижает расходы. С Турцией обстоит другая ситуация, так как многие туристы посещают страну не только ради пляжного отдыха, но и экскурсий. Из-за этого приходится тратить деньги и на кафе, рестораны.

Отсюда можно сделать вывод, что Египет все-таки будет более выгодным предложением для россиян в 2026 году.

