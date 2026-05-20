Где лучше рыбачить: топ рек России, которые идеально подойдут для ловли рыбы - не только Волга

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Не только разводные мосты: как катера в мини-группах помогли Петербургу обойти Волгу и Москву

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Город, который трижды менял название: место истока реки Дон - чем знаменит, что здесь посмотреть

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Старинное село на берегу Волги, основанное в 1435 году: знаменито не только монастырем – как добраться и что посетить

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Россиянка отправилась в круиз по Волге – и попала в "совковую столовку": грязное белье, а на ужин – макароны с волосами

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Тандем экологически чистой природы и духовной нравственности: город 16 века на берегу Дона – здесь люди обретают себя

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