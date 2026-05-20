Где лучше рыбачить: топ рек России, которые идеально подойдут для ловли рыбы - не только Волга

Рыбалка является неотъемлемой частью жизни некоторых россиян, поэтому они готовы заниматься ловлей рыбы в любое время года. Если местные водоемы уже надоели, то можно обратить внимание на особые места для рыбалки. Портал "Городовой" назвал несколько рек, на которых можно не только ловить рыбу, но и отдыхать.
Енисей
На этой реке люди предпочитают как дикую рыбалку, так и обычную. Даже на набережных Красноярска можно поймать щуку, хариуса, сига, налима. В сибирской тайге получится поставить палатку, прогуляться по лесу, побыть наедине с природой.
Дон
"Многие рыбаки едут за уловом в Ростовскую область. Здесь ловят леща, тарань, толстолобика, окуня, сельдь, пузанку, бычков, сома, щуку. Можно отправиться в станицу Вешенскую, где получится разжиться сазаном, щукой, красноперкой, окунем и карасем. В этом месте находится музей имени Михаила Шолохова, поэтому появится возможность совместить приятное с полезным", - сообщает портал "Тонкости туризма".
Лена
Эта река считается одной из самых крупных в Сибири. Она проходит через Якутию и Иркутскую область, а ее притоки затрагивают Красноярский, Хабаровский и Забайкальский края. Из рыбы здесь особенно ценится таймень и ленок.
Волга
Является самой протяженной рекой, ведь охватывает 15 регионов. Она проходит через крупные города: Самару, Казань, Волгоград, Нижний Новгород. Можно рыбачить как в городах, так и в более отдаленных районах.
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