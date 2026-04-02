Где находится дворец — резиденция Президента РФ в Санкт-Петербурге?

Резиденция президента в Санкт-Петербурге — это Константиновский дворец в посёлке Стрельна. Официально комплекс называется «Государственный комплекс „Дворец конгрессов“». Он расположен на южном берегу Финского залива, в 19 километрах от центра города, по пути в Петергоф.

Адрес и как добраться

Адрес: Санкт-Петербург, Петродворцовый район, посёлок Стрельна, Константиновский парк, лит. А.

Как добраться:

На электричке. С Балтийского вокзала до станции «Стрельна» (примерно 20 минут в пути), далее пешком около 20 минут.

На автобусе. От метро «Автово» — автобусы №200, 210, 401; от метро «Ленинский проспект» — автобусы №200, 210; от метро «Проспект Ветеранов» — автобус №486, маршрутка №К-650А.

На машине. По кольцевой автодороге, затем свернуть на Санкт-Петербургское шоссе, к которому примыкает дворцовый комплекс.

История и статус

Проект дворца задумал Пётр I в 1712 году, когда решил перенести столицу в Санкт-Петербург. Царь хотел создать загородную морскую резиденцию, которая затмила бы Версаль. Однако строительство началось позже, а сам дворец пережил три серьёзных пожара, запустение и почти полное разрушение. В 1990-е годы бывшее императорское имение пришло в упадок.

В 2001 году по указу президента В. В. Путина началась глобальная реконструкция. К 300-летию Санкт-Петербурга дворцово-парковый ансамбль был возрождён и открыт для посетителей. Сегодня это действующая резиденция президента РФ и режимный объект, где проходят саммиты, встречи глав государств, переговоры и другие важные мероприятия.

Что можно увидеть

Константиновский дворец — это не только резиденция, но и музей, который можно посетить с экскурсией. В программу входят парадные залы, рабочие кабинеты и бывшие покои великокняжеских семей.

Некоторые залы:

Голубой парадный зал. Самый большой зал дворца с двумя рядами окон. Здесь часто проходят правительственные приёмы, конференции и концерты. Зал воссоздан по историческим документам, его украшают барочные камины и позолоченные зеркала.

Мраморный зал. Второй по величине парадный зал, расположенный на центральной оси ансамбля. Отсюда открывается вид на Нижний парк и Финский залив. Название зала связано с использованием искусственного мрамора, а консоли вдоль стен изготовлены из натурального карского мрамора.

Также на территории комплекса есть Нижний и Верхний парки, Конюшенный корпус, пресс-центр, пятизвёздочный отель «Балтийская Звезда» и коттеджный посёлок «Консульская деревня».