Где сейчас работает актриса Анастасия Мельникова?

Анастасия Рюриковна Мельникова — заслуженная артистка России, актриса Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской. Она служит в этом театре с 1993 года.

Роли и спектакли

За годы работы в театре Мельникова сыграла десятки ролей в разноплановых постановках. Среди значимых работ — Манон Леско в «Даме с камелиями» А. Дюма-сына, царевна Ксения в «Царе Борисе» А. К. Толстого, баронесса в «Игроке» Ф. Достоевского.

Одна из любимых ролей актрисы — в спектакле «Привидения» по пьесе Г. Ибсена. Мельникова отмечала, что это сложный морально и физически спектакль, но каждый его показ уникален.

Интересные факты

Политическая деятельность. Помимо театральной карьеры, Мельникова почти полтора десятка лет служит депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Она работает в комиссиях по культуре, науке и образованию, а также по социальной политике и здравоохранению.

Кино и сериалы. Мельникова известна ролью в сериале «Улицы разбитых фонарей», где её героиня — оперативница Анастасия Рюриковна Абдулова. После этого актриса снималась в «Бандитском Петербурге», «Агенте национальной безопасности», «Идиоте», «Спасти Ленинград» и других проектах.

Стажировка в США. В 1989–1991 годах Мельникова училась в театральном центре Юджина О’Нила (Коннектикут) и Дартмутском колледже в рамках российско-американской обменной программы. Ей предлагали работу в мюзикле в Нью-Йорке, но она отказалась, предпочтя вернуться в Санкт-Петербург.

Семья. Мельникова — из династии врачей. Её дед — хирург-онколог, академик АМН СССР Александр Васильевич Мельников. Отец, мать и старший брат тоже были хирургами-онкологами. Дочь актрисы, Мария Мельникова, тоже стала актрисой — она служит в Театре музыкальной комедии.

В 2015 году Мельникова была награждена специальной премией Номинационного совета высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» «За поддержку театрального искусства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

