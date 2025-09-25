Московский вокзал, Невский, Конюшенная: кто заплатит больше за парковку в центре Петербурга

Самые высокие тарифы установят там, где парковка наиболее востребована: у вокзалов, деловых центров и достопримечательностей.
Об этом рассказал директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев в беседе с 78.ru.
Самые дорогие зоны: Московский вокзал, улицы Конюшенная и Моисеенко, Невская ратуша, исторический центр и Невский проспект.
Где парковка останется прежней?
Тарифы не изменятся в районах с преобладанием жилых домов, например, в Коломне, на Васильевском острове (у Наличной улицы) и в «тихих центрах» Петроградской и Центральной сторон.
Ожидается введение платных парковок у Финляндского вокзала, у Черной речки и за Обводным каналом по Московскому проспекту.