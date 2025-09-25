Городовой / Город / Московский вокзал, Невский, Конюшенная: кто заплатит больше за парковку в центре Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Московский вокзал, Невский, Конюшенная: кто заплатит больше за парковку в центре Петербурга

Опубликовано: 25 сентября 2025 16:30
парковки спб
Московский вокзал, Невский, Конюшенная: кто заплатит больше за парковку в центре Петербурга
globallookpress/Svetlana Vozmilova

С 1 января 2026 года в городе подорожают 85% парковочных мест.

Самые высокие тарифы установят там, где парковка наиболее востребована: у вокзалов, деловых центров и достопримечательностей.

Об этом рассказал директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев в беседе с 78.ru.

Самые дорогие зоны: Московский вокзал, улицы Конюшенная и Моисеенко, Невская ратуша, исторический центр и Невский проспект.

Где парковка останется прежней?

Тарифы не изменятся в районах с преобладанием жилых домов, например, в Коломне, на Васильевском острове (у Наличной улицы) и в «тихих центрах» Петроградской и Центральной сторон.

Ожидается введение платных парковок у Финляндского вокзала, у Черной речки и за Обводным каналом по Московскому проспекту.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».