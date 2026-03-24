Где в Санкт-Петербурге похоронен Александр Блок?

Александр Блок похоронен в Санкт-Петербурге, но у него две могилы — на Смоленском православном кладбище и на Литераторских мостках Волковского кладбища. Это связано с перезахоронением останков в 1944 году, которое породило множество легенд и споров.

Первоначальное захоронение

Поэт умер 7 августа 1921 года в Петрограде (сейчас — Санкт-Петербург). По его завещанию Блока похоронили на Смоленском православном кладбище рядом с родственниками — членами семьи Бекетовых (дедом и бабушкой по материнской линии). Отпевание состоялось 10 августа в церкви Воскресения Христова.

Гроб с телом несли на руках около шести километров — от дома Блока на улице Декабристов до кладбища. В траурной процессии участвовало около полутора тысяч человек. На могиле по завещанию поэта установили простой деревянный крест.

Перезахоронение

В 1944 году, после окончания блокады Ленинграда, прах Блока перезахоронили на Литераторских мостках — участке Волковского кладбища, где покоятся многие деятели литературы. Это решение было связано с планами ликвидации части Смоленского кладбища.

Однако перезахоронение прошло в спешке и почти без свидетелей. По воспоминаниям поэта Дмитрия Максимова, участвовавшего в эксгумации, гроб истлел, а на дне ямы лежали «чистые кости». Череп, который подпирал доску, подняли отдельно.

Существует несколько версий о том, что произошло дальше:

Официальная версия. Прах Блока был целиком перенесён на новое место и захоронен 28 сентября 1944 года рядом с останками его матери. В 1946 году на могиле установили памятник-обелиск из чёрного мрамора с барельефным портретом поэта.

Версия о перезахоронении только черепа. Филолог Дмитрий Лихачёв, ссылаясь на рассказ Максимова, утверждал, что «перезахоронили только череп Блока», а остальное осталось на Смоленском кладбище.

