Пустая трата времени: от каких мест в Анталье стоит держаться подальше - пользуются популярностью у туристов
Анталья до сих пор пользуется большой популярностью у российских туристов. Путешественники стараются не только отдыхать на пляжах, но и посещать различные локации, расположенные в городе. От некоторых из них стоит держаться подальше.
Торговый центр Antalium Premium Mall
Этот центр со стороны похож на дворец, но внутри вас может ожидать разочарование. Здесь чаще всего встречается плохой ассортимент товаров китайского производства, которые имеют высокие цены.
Районы Ешильдере, Гебизли, Шарамполь
В эти районы селятся многие туристы из-за привлекательных цен, но лишь позже они узнают, что места относятся к самым неблагополучным в городе. Здесь можно нарваться на грабителей, стать свидетелем драк и других неприятностей. Значительную часть населения тут представляют цыгане, беженцы, нелегалы.
Пляж Клеопатры
"Координаты GPS: 36.553534, 31.972280. Первый минус — обросшие водорослями каменные плиты на входе в воду. Скользко, волной может больно приложить. Второе — платный туалет. Третье — резкое увеличение глубины сразу после плит", - сообщает портал "Тонкости туризма".
Аквариум Антальи
Раньше место имело хорошие отзывы, но теперь ситуация изменилась. Аквариумы здесь "лысые" и заляпанные, количество рыб с каждым годом становится меньше. При этом людей здесь в сезонное время очень много, из-за чего посещать место некомфортно.
Опыт автора
"Когда я была на курорте, то решила заглянуть на пляж Клеопатры. Подтверждаю, что заходить в воду очень сложно из-за каменных плит. Резкая глубина меня очень пугала, из-за чего на этом пляже я была всего два раза", - сообщила Полина Аксенова.
