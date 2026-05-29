Посадили по периметру грядки – и слизней "сдует" к соседям: не растения, а кромешный ад для моллюсков

Опубликовано: 29 мая 2026 00:12
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Опытные садоводы прекрасно знают, что эффективная борьба со слизнями на участке может представлять собой сложную задачу. Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по устранению коварных вредителей.

Все лишнее – в утиль

Для начала необходимо удалить все строительные материалы с участка, не оставляя их на открытом воздухе, поскольку слизни используют их в качестве убежища. Эффективным методом является применение ловушек: достаточно разместить влажную ткань в местах обитания слизней – они заползут на неё, после чего их будет легко удалить.

Как бороться с моллюсками

Существует довольно широкий спектр специализированных препаратов для борьбы со слизнями. Однако их применение не всегда возможно из-за высокой токсичности.

Посадите рядом с овощными культурами такие растения, как шалфей, лаванда, розмарин или петрушка. Слизни не переносят их ароматы и покинут грядки. Кроме того, регулярно проводите профилактические мероприятия для предотвращения появления этих вредителей на грядках.

Ранее мы рассказали, как бороться со слизнями при помощи веревки.

