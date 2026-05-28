Без сна и дорогих такси: ловим метро каждые 8 минут и автобус в Шушары в три часа ночи на День города
Санкт-Петербург отмечает свой день рождения. Основные торжества и праздничный концерт пройдут в конце мая, поэтому городские власти решили сделать подарок всем полуночникам.
В ночь с 29 на 30 мая общественный транспорт не уйдет на покой, а продолжит возить пассажиров до самого утра.
Метро без перерывов
Главная новость — метро в эту ночь закрываться не будет. С полуночи и до 6 утра поезда продолжат бегать по всем линиям, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.
Ждать состав на платформе слишком долго не придется. Интервалы составят примерно 8–10 минут. Это отличный шанс спокойно посмотреть вечернее шоу и не переживать, что придется тратиться на такси по «праздничному» тарифу.
Наземный транспорт для жителей окраин
Если вам нужно добраться в спальные районы, на помощь придут автобусы и троллейбусы. Они будут курсировать каждые 30 минут, сообщает "ДП".
Какие маршруты будут работать:
- Автобусы: № 4, 102, 120, 190, 193, 221, 239, 263.
- Троллейбусы: № 23, 46.
Эти маршруты специально подобраны так, чтобы связать станции метро с отдаленными частями города, такими как Шушары, Пискаревка или район Северного кладбища.
Полезно знать: что еще будет в программе
Почему стоит остаться в центре подольше? Традиционно на День города Петербург готовит масштабную программу:
- Концерт на Дворцовой. Обычно это «Классика на Дворцовой» — масштабное оперное шоу с мировыми звездами.
- Огни на Ростральных колоннах. Их зажигают только по особым случаям, и День города — один из них.
- Мосты. Важный момент: в праздничные ночи, когда транспорт работает круглосуточно, график разводки мостов может меняться. Часто их вообще не разводят, чтобы люди могли свободно перемещаться между берегами. Однако лучше уточнить актуальный график на сайте «Мостотреста» прямо перед прогулкой.
