Носки поверх штанов и правило 14 дней: как не попасть в «клещевую статистику» Пушкина и Курортного района Петербурга
Весна выгнала на природу не только любителей шашлыков, но и клещей. Только за последнюю неделю мая в больницы Петербурга и Ленобласти обратились 1 820 человек.
Статистика говорит сама за себя: наш регион сейчас один из самых «активных» по укусам в стране.
Где выше риск встретить клеща?
Многие думают, что клещи живут только в глухих лесах. На самом деле, больше половины всех укусов (61,5%) зафиксированы в черте Санкт-Петербурга, сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора.
Топ опасных районов города:
- Пушкинский;
- Курортный;
- Выборгский.
В Ленинградской области лидируют:
- Тихвинский;
- Всеволожский;
- Волховский районы.
Клещи не прыгают с деревьев. Они сидят в высокой траве или на низких кустах вдоль тропинок, поджидая жертву. Почти каждый пятый пострадавший в этом сезоне — ребенок.
Как защитить себя?
Самый надежный способ — прививка. В Петербурге и области вакцинацию прошли уже больше 114 тысяч человек.
Но помните: антитела вырабатываются не сразу. После последней прививки нужно подождать минимум две недели, прежде чем идти в лес.
Помимо прививок, соблюдайте простые правила:
- Одежда. Выбирайте светлые вещи — на них маленького черного клеща видно сразу. Штаны заправляйте в носки, а кофту — в штаны.
- Репелленты. Пользуйтесь спреями с пометкой «от клещей» (акарицидные средства). Ими нужно обрабатывать именно одежду, а не кожу.
- Осмотры. Каждые 30–60 минут проверяйте себя и близких. Особое внимание — подмышкам, шее и зоне за ушами.
Что делать, если укусили?
Не паникуйте и не пытайтесь вытащить клеща пальцами или залить его маслом. Так вы только увеличите риск инфекции.
- Идите в травмпункт. Врачи снимут клеща правильно и обработают рану.
- Следите за самочувствием. Если в течение месяца поднялась температура или вокруг места укуса появилось красное пятно (кольцо) — срочно к врачу.
