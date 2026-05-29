Городовой / Новости Петербурга / Носки поверх штанов и правило 14 дней: как не попасть в «клещевую статистику» Пушкина и Курортного района Петербурга
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Посадили по периметру грядки – и слизней "сдует" к соседям: не растения, а кромешный ад для моллюсков Полезное
Без сна и дорогих такси: ловим метро каждые 8 минут и автобус в Шушары в три часа ночи на День города Новости Петербурга
Пустая трата времени: от каких мест в Анталье стоит держаться подальше - пользуются популярностью у туристов Полезное
«Лесная курятина» на старых ивах: грибники Ленбласти забыли про сморчки и охотятся за ярко-желтыми наростами Новости Петербурга
Не только для сауны: опустили березовый веник в бочку – и вода для полива не зеленеет весь сезон Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Носки поверх штанов и правило 14 дней: как не попасть в «клещевую статистику» Пушкина и Курортного района Петербурга

Опубликовано: 29 мая 2026 01:21
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Носки поверх штанов и правило 14 дней: как не попасть в «клещевую статистику» Пушкина и Курортного района Петербурга
Носки поверх штанов и правило 14 дней: как не попасть в «клещевую статистику» Пушкина и Курортного района Петербурга
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
17% пострадавших от укусов клещей — дети.

Весна выгнала на природу не только любителей шашлыков, но и клещей. Только за последнюю неделю мая в больницы Петербурга и Ленобласти обратились 1 820 человек.

Статистика говорит сама за себя: наш регион сейчас один из самых «активных» по укусам в стране.

Где выше риск встретить клеща?

Многие думают, что клещи живут только в глухих лесах. На самом деле, больше половины всех укусов (61,5%) зафиксированы в черте Санкт-Петербурга, сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора.

Топ опасных районов города:

  • Пушкинский;
  • Курортный;
  • Выборгский.

В Ленинградской области лидируют:

  • Тихвинский;
  • Всеволожский;
  • Волховский районы.

Клещи не прыгают с деревьев. Они сидят в высокой траве или на низких кустах вдоль тропинок, поджидая жертву. Почти каждый пятый пострадавший в этом сезоне — ребенок.

Как защитить себя?

Самый надежный способ — прививка. В Петербурге и области вакцинацию прошли уже больше 114 тысяч человек.

Но помните: антитела вырабатываются не сразу. После последней прививки нужно подождать минимум две недели, прежде чем идти в лес.

Помимо прививок, соблюдайте простые правила:

  1. Одежда. Выбирайте светлые вещи — на них маленького черного клеща видно сразу. Штаны заправляйте в носки, а кофту — в штаны.
  2. Репелленты. Пользуйтесь спреями с пометкой «от клещей» (акарицидные средства). Ими нужно обрабатывать именно одежду, а не кожу.
  3. Осмотры. Каждые 30–60 минут проверяйте себя и близких. Особое внимание — подмышкам, шее и зоне за ушами.

Что делать, если укусили?

Не паникуйте и не пытайтесь вытащить клеща пальцами или залить его маслом. Так вы только увеличите риск инфекции.

  • Идите в травмпункт. Врачи снимут клеща правильно и обработают рану.
  • Следите за самочувствием. Если в течение месяца поднялась температура или вокруг места укуса появилось красное пятно (кольцо) — срочно к врачу.

Ранее «Городовой» рассказывал о мифах, которые связаны с укусами клещей.

Новости Петербурга