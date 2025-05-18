Пушкинская «Вольность» и ссылка: что произошло 18 мая в истории Петербурга

Как петербуржцы проводили лето на в конце XIX века?

18 мая — день, который отметился важными событиями в истории Санкт-Петербурга. Чем же запомнилась эта дата?

1704: как Петр I построил морскую крепость

В этот день была освящена и получила свое название морская крепость Кроншлот, которая стала ключевым элементом обороны города от западных противников.

Кроншлот был основан Петром I в 1703 году с целью обороны западных подступов к Санкт-Петербургу. Эта крепость стала первым и основополагающим элементом морской обороны города, предотвращая попытки противника проникнуть в Неву и атаковать строящуюся столицу. Идея строительства крепости отражала стремление Петра I обеспечить безопасность города и защитить его от вражеских нападений.

Вот одно из первых описаний, сделанное книговедом Андреем Ивановичем Богдановым:

«Сперва деревянная Башня построена была посреди моря, со множеством больших караульных пушек, которая построена в 1703-м году; потом оная Башня построена брусчатая мазанковая».

Первоначальный вид Кроншлота был достаточно простым, но его расположение в море делало его неприступным для вражеских кораблей.

К маю 1704 года на форту установили 14 шестифунтовых пушек. Вооружение Кроншлота постоянно усиливалось, что делало его еще более эффективным средством защиты. Установка пушек стала важным этапом в строительстве крепости и обеспечении ее боеготовности.

Крепость посетил Петр I с митрополитом Великоновгородским и Великолуцким Иовом, и в этот день форт был освящен и получил название Кроншлот (Коронный замок). Освящение крепости придало ей особый статус и символическое значение. Название Кроншлот отражало ее важность для защиты короны и государства.

1780: пожалование герба — символ Петербурга

Екатерина II специальным рескриптом официально жаловала герб «граду Петра», а также была выдана грамота «На права и выгоды» с изображением герба: «В красном поле два серебряных якоря, положенные крестом и на них золотой скипетр».

Якоря расположены по диагоналям лопастями вверх. Один из якорей двухлопастный — это морской якорь, другой — четырехлопастный — «речная кошка». Скипетр завершен двуглавым орлом. Герб стал официальным символом города, подчеркивающим его морское прошлое и имперское значение.

Императрица в жалованной грамоте обязывала всех служащих использовать герб во всех городских делах. Это подчеркивало важность герба для государственной идентификации и упорядочивало его использование в различных сферах городской жизни.

1820: ссылка Пушкина — драма поэта

В этот день Александр Пушкин был выслан из Санкт-Петербурга в Екатеринослав (ныне Днепропетровск). Причиной ссылки стала его вольнолюбивая поэзия, вызывавшая недовольство властей.

Император Александр I писал:

«Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодежь наизусть их читает».

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», самодержца возмутила ода «Вольность» и лишь заступничество Карамзина, Жуковского и Чаадаева смягчило участь молодого поэта. Заступничество друзей Пушкина сыграло важную роль в его судьбе и позволило избежать более сурового наказания.

1889: пароходы по Суздальскому озеру — отдых петербуржцев

Пароход «Парголово» начал регулярные рейсы по Большому Суздальскому озеру от пристани в Шувалове до пристани в Первом Парголове. Пассажирские пароходы ходили только летом с семи утра до одиннадцати вечера.

Проезд в один конец стоил 10 копеек. Время отхода и прихода парохода было согласовано с прибытием поездов на станцию Шувалове. Появление пароходов открыло новые возможности для отдыха горожан и сделало Суздальские озера популярным местом для прогулок и развлечений.

Пароходное движение организовал контр-адмирал Александр Иванович Шейнкейц. Парголовское судно было построено в Финляндии и представляло из себя катер с двускатным навесом, вмещавший 20-25 человек. Прогулки по воде вдохновляли горожан: проплывая вдоль берегов, можно было насладиться видами «шуваловской Швейцарии». Это свидетельство развития инфраструктуры и культуры отдыха в конце XIX века.

1896 : кино на Невском проспекте

В доме № 46 по Невскому проспекту был открыт первый в городе и России кинотеатр. Первый кинотеатр в России — это знаковое событие в истории кинематографа.

Один из зрителей писал:

«Мы побывали на Невском… Вот гаснет электрический свет, в зале слышится шипение синематографа, и на экране перед глазами зрителей действительно появляется движущаяся фотография целого факта… Из ряда картин лучшими мы можем отметить: подход поезда, ссора двух мужчин и их борьба, игра в карты, выход рабочих с фабрики Люмьера, ссора детей и акробат, играющий с лентой».

Первые киноленты поражали воображение зрителей своей реалистичностью и динамикой.