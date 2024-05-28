Глаза на лоб полезут: эти странные грузинские привычки удивят любого туриста

По статистике в 2024 году Грузию для отдыха выберут в два раза больше туристов, чем в 2023-м. Это и понятно. Страна весьма колоритная, комфортная, с невероятными пейзажами и вкуснейшей едой. Приезжим стоит быть готовым к некоторым странностям местного населения. Некоторые их привычки могут даже шокировать.

Семейные ценности

Оказывается, в Грузии нет такого правила как брать фамилию мужа. Чаще всего девушка оставляет свою, то есть продолжает именно отцовский род. Если в семье много детей, то младший сын остается жить с родителями до самой их смерти, заботится о них и следит за здоровьем. Как правило, он и забирает дом после кончины родственников в наследство. Старшие на него не претендуют.

В России если забыл водительские права дома, то жди штрафа от сотрудника ГИБДД. В Грузии же об этом совершенно не беспокоятся. Вместо удостоверения вполне легко можно показать другой документ с фамилией и именем. Кстати, сами водителям при регистрации авто могут придумать себе номер на авто. В нашей же стране за что-то красивое и стильное нужно отдать баснословные деньги.

Источник фото: Legion-Media

Еда в Грузии

Если вас пригласили к столу, то ожидайте, что там обязательно будет хлеб. Без этого продукта застолье вообще не засчитывается. По-грузински оно переводится как «пурмарили», то есть «хлеб-соль». Кстати, беременные женщины могут есть курицу, которая еще не неслась, но уже выросла из возраста цыпленка.

И не удивляйтесь, если еда на столе не будет заканчиваться. Грузинские хозяйки всегда закармливают гостей чуть ли не до полуобморочного состояния. Голодный человек, вышедший из-за стола, это настоящий позор. Неопытные туристы, не зная этого правила, после такой поездки привозят на боках по пять, а то и 10 килограммов. Съедайте всего, но понемногу.

Источник фото: Legion-Media

В Грузии о личных границах, видимо, только читали в учебниках, потому что они там напрочь отсутствуют. На улице вас могут легко обнять, похлопать по плечу, поцеловать. Это в порядке вещей. Так местные показывают свое радушие и расположение. Люди могут легко зайти к вам на чай или кофе даже не предупреждая.

В квартирах нет центрального отопления, а дома отапливаются газовыми котлами, кроме того лифты в многоэтажках платные, там есть специальных купюроприемник. Почтовых ящиков в подъезде вы не встретите, так как письма и газеты обычно складывают под входной дверью. Никто ничего не крадет и не забирает.

Источник фото: Legion-Media