Год перемен для «Галереи»: в 2026-м торговый центр уходит на реновацию

В 2026 году петербургский центр «Галерея» ожидает обновление, при этом работа комплекса продолжится в обычном режиме.
О готовящихся переменах сообщил Дмитрий Гашичев, генеральный директор объекта. Он пояснил, что к работам приступят поэтапно.
В течение следующего года предполагается модернизировать как само здание, так и торговые галереи. В будущем внимание уделят всем коридорам и местам, предназначенным для общего пользования.
Пока имя подрядной организации, которая займётся обновлением, не определено. Сумма вложений пока не разглашается.
Несмотря на то, что реновация затронет сразу несколько ключевых зон, двери центра для посетителей будут открыты на всём протяжении работ.
