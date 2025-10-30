Городовой / Город / Год перемен для «Галереи»: в 2026-м торговый центр уходит на реновацию
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не спешите загадывать! Грот в Монрепо исполняет желания — но не все Город
Будущим врачам — прибавка: в Ленобласти с января 2026-го вырастут целевые стипендии Город
Когда бараны сидели в крепости: неожиданный факт о Круглой башне Выборга Город
В Москве и Петербурге подержанные автомобили нарасхват: почему жители стали покупать их быстрее? Город
Петербуржцы нагло хохотали: история “грузного немца” у Исаакия Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Достопримечательности Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Год перемен для «Галереи»: в 2026-м торговый центр уходит на реновацию

Опубликовано: 30 октября 2025 13:15
Год перемен для «Галереи»: в 2026-м торговый центр уходит на реновацию
Год перемен для «Галереи»: в 2026-м торговый центр уходит на реновацию
Городовой ру

Торговый центр «Галерея» не закроют, а реновацию проведут в несколько этапов.

В 2026 году петербургский центр «Галерея» ожидает обновление, при этом работа комплекса продолжится в обычном режиме.

О готовящихся переменах сообщил Дмитрий Гашичев, генеральный директор объекта. Он пояснил, что к работам приступят поэтапно.

В течение следующего года предполагается модернизировать как само здание, так и торговые галереи. В будущем внимание уделят всем коридорам и местам, предназначенным для общего пользования.

Пока имя подрядной организации, которая займётся обновлением, не определено. Сумма вложений пока не разглашается.

Несмотря на то, что реновация затронет сразу несколько ключевых зон, двери центра для посетителей будут открыты на всём протяжении работ.

Ранее стало известно, что власти города не собираются продлевать действие ограничений по закону о сносе хрущёвок.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью