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Минюст хочет ввести год отсрочки на взыскание долгов приставами

12 декабря 2024 17:16
Минюст хочет ввести год отсрочки на взыскание долгов приставами
Минюст хочет ввести год отсрочки на взыскание долгов приставами
Sergey Petrov/ news.ru/ Global Look Press

Коллекторам усложнят работу.

Минюст России предложил ввести ограничения на деятельность банков, микрофинансовых организаций (МФО) и коллекторов по взысканию долгов физических лиц. Законопроект размещён на портале нормативных правовых актов.

Документ предусматривает введение годовой отсрочки на передачу долгов судебным приставам. Это означает, что профессиональные взыскатели не смогут сразу обращаться за помощью к приставам после возникновения задолженности.

Кроме того, услуги приставов для коллекторов и других профессиональных взыскателей станут платными, что сократит их зависимость от ресурсов Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Поправки предполагается внести в два федеральных закона:

  • «О взыскании долгов физических лиц».
  • «Об исполнительном производстве».

Как поясняет Минюст, в настоящее время досудебные методы взыскания долгов практически не применяются. Коллекторы и МФО активно используют ресурсы судебных приставов для получения прибыли, что увеличивает нагрузку на органы принудительного исполнения.

Согласно данным РБК, предложение уже поддержано ФССП РФ и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

Какие преимущества это даст?

  • Снижение нагрузки на приставов.
  • Ускорение процессов взыскания долгов.
  • Рост неналоговых доходов федерального бюджета.

Новая инициатива может изменить правила игры для профессиональных взыскателей, сделав акцент на более активном использовании досудебных методов.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Закон
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