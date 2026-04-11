Голландец доехал до Питера на "элитном" поезде – и не захотел выходить из вагона: что предлагает "Ночной экспресс"

Ночной поезд - это удобный способ добраться из Москвы в Санкт-Петербург. Вечером пассажир садится в вагон, а утром уже на месте. Обычные составы выглядят привычно и ничем не примечательны. Однако один поезд сильно выделяется на их фоне. Этот состав называется "Ночной экспресс".
Вместо стандартной красно-серой расцветки он покрашен в элегантный черный цвет с золотыми буквами, а вагоны украшены звездами и лучами. Создается полное ощущение, что поезд только что приехал со съемочной площадки. Мягкий ковер, приглушенный свет и бежевые тона создают уютную атмосферу внутри.
Удобства в СВ вагоне
В купе СВ на столе уже ждет ночной перекус. Это йогурт, сок, булочки, масло, колбаса и сыр. По отзывам, раньше сыр был невкусным, но теперь его качество заметно улучшилось. Отдельный сюрприз - работающий Wi-Fi, что редкость для дальних поездов.
Кроме того, предлагается две подушки на выбор: мягкая и твердая "с памятью". Эти подушки запоминают форму головы и поддерживают шею в правильном положении всю ночь.
Туалет в вагоне самый обычный, без излишеств, зато очень чистый и с легким цветочным ароматом. Спать в купе не жарко, потому что температура подобрана идеально.
Завтрак на выбор и цена билета
Для завтрака не нужно заранее ничего заказывать в приложении. Достаточно вечером сказать проводнице свой выбор из 3 вариантов: блины, сырники или яичница.
Утром к назначенному времени еду приносят прямо в купе. По вкусу домашняя еда, конечно, выигрывает, но поездной завтрак можно назвать вполне достойным.
Билет в СВ вагон стоит от 12 300 рублей. Однако итоговая сумма зависит от сезона и количества свободных мест. Чем раньше пассажир бронирует билет, тем выше шанс найти лучшую цену, сообщает автор блога "Голландец в России" Махил Снейп.
Ранее "Городовой" рассказал про крупнейший монастырь России и Европы.