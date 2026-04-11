Крупнейший монастырь России и Европы: колокольня XVIII века, монастырская кухня, под стенами шикарное озеро

Что посмотреть в крупнейшем монастыре России и Европы: находится в Вологодской области

Кирилло-Белозерский монастырь, основанный около 1397 года преподобным Кириллом, монахом московского Симонова монастыря, учеником Сергия Радонежского, считается одним из крупнейших в России и Европе. Это мужской монастырь Вологодской епархии Русской православной церкви, расположенный на берегу Сиверского озера в городе Кириллове Вологодской области. Имеет богатое архитектурное наследие и интересную историю, знакомиться с которой приезжают ежегодно миллионы туристов. Расскажем о самых интересных локациях Кирилло-Белозерского монастыря.

Настоящее чудо - Святые ворота с надвратной церковью Иоанна Лествичника (1572 год), стены и своды которых оформлены фресковой росписью. Особенного внимания заслуживает колокольня (1757—1761 гг.), представляющая собой громоздкое здание в стиле северно-русского барокко. Оттуда открываются шикарные виды на Сиверской озеро!

Слегка жутковатой, но таинственной атмосферой обладает площадка у Успенского собора, Трапезной палаты и церкви Кирилла Белозерского. Территория вымощена надгробными плитами и мельничными жерновами, а многие камни до сих пор хранят имена монахов, живших в XVIII веке. Обязательно прогуляйтесь по тропе за древними стенами по кромке Сиверского озера, которое входит в состав национального парка «Русский Север» - получите массу эмоций от потрясающего вида.

А перекусить можно в местном кафе со своей монастырской кухней. В буклете указано, что меню составлено на основе монастырских описей 1601 года. Щи боярские, тельное из щуки, кирилловский биточек, судак в хрустящей корочке и рыба по-монастырски - только от одних названий слюнки текут!

Отзывы

Туристы, побывавшие на территории Кирилло-Белозерского монастыря, поделились своими впечатлениями от поездки:

"Монастырь, который поддерживают и за которым ухаживают. Приятно видеть, как люди пытаются сохранить отголоски предков. На территории очень красиво, чисто, ухоженно, стоит воистину духовная атмосфера. Посетить лучше совместно с Ферапонтовом Белозерским монастырём - он всего лишь в 7 километрах от этого. Ну и Спасо-Прилуцкий Димитриев православным монастырём". "Посещение Кирилло-Белозерского монастыря мне позволило лучше познакомится с историей Русского Севера. Обязательно возьмите экскурсию и прогуляйтесь по берегу Сиверского озера - воздух там особенный: живой, свежий. Лучше приехать не в туристический сезон, а когда народу мало. Всем рекомендую к посещению". "Всем очень советую посетить этот великолепнейший Кирилло-Белозерский монастырь, потому что там очень красиво и душевно. Ставим ему огромную пятерку".

