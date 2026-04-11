Голубике в апреле – обязательно: 1 ложка под куст – и ягод видимо-невидимо, как в Карелии
Голубике в апреле – обязательно: 1 ложка под куст – и ягод видимо-невидимо, как в Карелии

Опубликовано: 11 апреля 2026 08:26
 Проверено редакцией
Как ухаживать за голубикой в апреле

Голубика - это вкусная и очень полезная ягода. При хорошем уходе один куст может расти на одном месте 30 лет и радовать большим урожаем. Однако эта культура не похожа на смородину или малину. Ей нужен особый весенний уход, иначе ягод будет мало, сообщает опытный садовод, автор блога "С грядки - к столу".

Уборка и полив

Весной, когда снег растаял и заморозки уже не страшны, снимите зимнее укрытие с кустов. Затем уберите мусор, старые листья и траву, поскольку там могут прятаться вредители. Не забывайте поливать голубику отстоянной водой комнатной температуры. Молодому кусту нужно 5 литров за раз, взрослому - до 10 литров.

Чем подкормить голубику

Обычные удобрения, как для малины или смородины, голубике не подходят. Нельзя использовать золу, компост и навоз, поскольку они ощелачивают почву. Нужны только минеральные удобрения с кислой реакцией.

Лучше всего подходит аммиачная селитра. Ее следует рассыпать по приствольному кругу, смешать с верхним слоем земли и хорошо полить. На один взрослый куст уйдет около 40 г селитры.

Первую подкормку внесите до распускания почек, вторую - через месяц, но дозу уменьшите в два раза (20 г селитры на куст).

Кислотность почвы и мульчирование

Голубика любит кислую почву (pH 3,5–4,5), поэтому грунт необходимо подкислять раз в 3 недели раствором лимонной кислоты (1 столовая ложка на 10 литров воды). Также можно заделать в почву коллоидную серу (20 г на куст).

После внесения первой подкормки не забудьте замульчировать землю вокруг куста слоем 10 см. Для этого подойдут хвойный опад, кора сосны, опилки хвойных пород или кислый торф.

Мульча сохраняет влагу, защищает корни от заморозков, не дает расти сорнякам и поддерживает нужную кислотность. Главное - не насыпать ее вплотную к стволу, чтобы куст не загнил.

Автор:
Евгения Сухова
