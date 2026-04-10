2 ложки в лунку – и томаты забудут про вершинную гниль: особый метод посадки без подкормок и ежедневного полива

Метод посадки томатов без подкормок и ежедневного полива

Многие дачники мучаются с томатами, поскольку эта культура подвержена различным заболеваниям. Даже при тщательном уходе на плодах может появиться вершинная гниль и испортить весь урожай.

Однако есть простой способ свести эти беды к минимуму. Необходимо добавить в лунку удобрения и высадить рассаду особым методом.

Заправляем лунку при посадке томатов

Выкапываем ямку 60×60 см и глубиной 30 см. На дно кладем слой органики: скошенную траву, крапиву и немного перепревшего перегноя.

Затем добавляем 2 ложки кальциевой селитры и перемешиваем с землей. Кальций из нее усваивается сразу, поэтому вершинная гниль исчезает (в отличие от золы, которая работает медленно).

Четыре куста в одной яме

В эту большую яму сажаем сразу четыре куста. Разместите их по углам квадрата, отступив 10 см от краев. Корни не будут мешать друг другу, поскольку они расходятся в разные стороны.

Кусты формируйте в два стебля и подвязывайте вертикально. Так каждое растение получит и свет, и воздух. Кроме того, внутри посадки создается хороший микроклимат, а земля дольше останется влажной.

Полив раз в неделю

После посадки выливаем в яму 2 ведра воды, сверху кладем мульчу и делаем в ней углубление для полива. Вода уходит прямо вниз и не испаряется. Подкармливать почти не нужно, поскольку все питание уже есть в яме и в мульче.

Максимум раз в месяц можно опрыскать листья золой с бором. Главное - вовремя добавлять свежую мульчу, сообщает опытный садовод, автор блога "Зеленые истории".

Ранее "Городовой" рассказал, как избавиться от муравьев за 2 дня.