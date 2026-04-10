Пшикнула из бутылки – и муравейник опустел: через 2 дня ни одного "пастуха" тли на участке

Не все муравьи на участке вредны. Если они просто бегают по огороду в свое удовольствие, трогать их не нужно. Проблемы начинаются, когда насекомые портят рассаду и плодовые культуры. В таком случае муравьи переходят в разряд "вредителей", и с ними необходимо бороться.
Чем опасны муравьи
Эти насекомые могут полностью уничтожить нежную рассаду. Кроме того, они разносят тлю и "пасут" ее на розах или смородине. Тля высасывает соки из растений, а муравьи питаются ее сладкими выделениями.
Как отпугнуть муравьев
При правильном использовании муравьи исчезают за пару дней. Для приготовления средства нам понадобится:
- литровая пластиковая бутылка с крышкой;
- манная крупа - 500 г;
- сахар - 3 ст. л.;
- борная кислота - 1 ч. л.
Засыпьте в бутылку манку и сахар, залейте холодной водой почти до верха. Затем в горячей воде растворите борную кислоту и добавьте в бутылку.
Встряхните, дайте настояться 30 минут, затем проколите в крышке маленькое отверстие. Смесью пролейте муравьиные дорожки, муравейники и землю под кустами.
Муравьи утаскивают отравленные крупинки в гнездо и исчезают через 2–3 дня. После дождя обработку повторите. Главное - храните бутылку с ядом в недоступном для детей месте, сообщает дачница из Белоруссии.
