Пшикнула из бутылки – и муравейник опустел: через 2 дня ни одного "пастуха" тли на участке
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Облепихе в апреле-мае - обязательно: 1 горсть под куст - и ягоды заменят мед, никакой кислоты Полезное
10 апреля в Петербурге: малооблачно, тепло до +8 и свежий ветер Город
Упаковала картошку в тесто – через 10 минут осетинский пирог готов: домочадцы только чавкают и тянутся за добавкой Полезное
Что символизирует мемориал «Разорванное кольцо» на Ладожском озере? Вопросы о Петербурге
Не только Сочи: где отдохнуть на майских-2026, чтобы точно не пожалеть о поездке — без виз и загранок Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Пшикнула из бутылки – и муравейник опустел: через 2 дня ни одного "пастуха" тли на участке

Опубликовано: 10 апреля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Пшикнула из бутылки – и муравейник опустел: через 2 дня ни одного "пастуха" тли на участке
Пшикнула из бутылки – и муравейник опустел: через 2 дня ни одного "пастуха" тли на участке
Городовой ру
Как избавиться от муравьев за 2 дня

Не все муравьи на участке вредны. Если они просто бегают по огороду в свое удовольствие, трогать их не нужно. Проблемы начинаются, когда насекомые портят рассаду и плодовые культуры. В таком случае муравьи переходят в разряд "вредителей", и с ними необходимо бороться.

Чем опасны муравьи

Эти насекомые могут полностью уничтожить нежную рассаду. Кроме того, они разносят тлю и "пасут" ее на розах или смородине. Тля высасывает соки из растений, а муравьи питаются ее сладкими выделениями.

Как отпугнуть муравьев

При правильном использовании муравьи исчезают за пару дней. Для приготовления средства нам понадобится:

  • литровая пластиковая бутылка с крышкой;
  • манная крупа - 500 г;
  • сахар - 3 ст. л.;
  • борная кислота - 1 ч. л.

Засыпьте в бутылку манку и сахар, залейте холодной водой почти до верха. Затем в горячей воде растворите борную кислоту и добавьте в бутылку.

Встряхните, дайте настояться 30 минут, затем проколите в крышке маленькое отверстие. Смесью пролейте муравьиные дорожки, муравейники и землю под кустами.

Муравьи утаскивают отравленные крупинки в гнездо и исчезают через 2–3 дня. После дождя обработку повторите. Главное - храните бутылку с ядом в недоступном для детей месте, сообщает дачница из Белоруссии.

Ранее "Городовой" рассказал, как избавиться от галловой тли.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью