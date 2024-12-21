Городовой / Общество / Гондол нет, львы не те: почему Санкт-Петербург называют Северной Венецией?
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

Гондол нет, львы не те: почему Санкт-Петербург называют Северной Венецией?

21 декабря 2024 14:02
Гондол нет, львы не те: почему Санкт-Петербург называют Северной Венецией?
Гондол нет, львы не те: почему Санкт-Петербург называют Северной Венецией?
Фото Городовой.ру

Разбираемся в исторических параллелях.

Санкт-Петербург давно завоевал репутацию одного из самых красивых и необычных городов мира. Его изысканная архитектура, каналы и реки создают атмосферу, которая нередко сравнивается с очарованием Венеции. Но это не просто красивая метафора – название «Северная Венеция» отражает реальные сходства двух городов.

Покорение воды

Санкт-Петербург, как и Венеция, был построен на заболоченной местности. На момент основания города земля представляла собой сеть болот, рек и протоков, которую усилиями инженеров удалось превратить в грандиозный центр культуры и архитектуры. Город буквально покорил стихию воды, облекши реки и каналы в гранитные набережные.

Архитектурная гармония

Внешний облик Петербурга завораживает разнообразием архитектурных стилей. Здесь можно увидеть классицизм, барокко, ампир и модерн – все это создает уникальную гармонию, которая пронизывает город. Не случайно Петербург называют одним из самых музыкальных городов мира, ведь его архитектура словно звучит в унисон с водной стихией. Примечательно, что в городе на Неве есть свои львы, тогда как символом Венеции является Лев Святого Марка.

Город на воде

Санкт-Петербург насчитывает более 64 рек и 48 каналов, которые опоясывают его, образуя сеть из более чем 800 мостов. Почти все из них имеют свои названия, а многие украшают изящные скульптуры. Прогулки по рекам и каналам позволяют увидеть город с нового ракурса, любуясь его величественными набережными, длина которых превышает 170 километров.

Главные достопримечательности Северной Венеции

Петербург славится своими шедеврами архитектуры, среди которых:

  • Петропавловский собор и крепость – сердце города.
  • Зимний дворец и Эрмитаж – символы имперской роскоши.
  • Стрелка Васильевского острова – с ее знаменитыми ростральными колоннами.
  • Дворцовый и Благовещенский мосты – иконы инженерной мысли.

Разводные мосты

Петербург знаменит не только своей красотой, но и инженерными решениями. В городе насчитывается 12 разводных мостов, которые позволяют судам проходить по Неве. Самые популярные среди туристов – Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты.

Символика Северной Венеции

Титул «Северной Венеции» подчеркивает уникальность Петербурга как города, где гармонично слились водная стихия, величественная архитектура и богатая история. Прогулки по его рекам и каналам, вид разводящихся мостов и блистательная панорама набережных – всё это делает Северную столицу неповторимой и вдохновляющей.

Новости по теме
Пальм нет, пляжей мало: почему Петербург называют Северной Пальмирой Пальм нет, пляжей мало: почему Петербург называют Северной Пальмирой 23 декабря 2024 16:01
Город северный, а символ египетский: почему в Санкт-Петербурге так много львов? Город северный, а символ египетский: почему в Санкт-Петербурге так много львов? 11 декабря 2024 15:14
Побывала в «египетской Венеции»: чем меня поразила Эль Гуна, и почему это место называют райским уголком — мой личный опыт Побывала в «египетской Венеции»: чем меня поразила Эль Гуна, и почему это место называют райским уголком — мой личный опыт 23 июня 2024 12:30
«Питер» или «Санкт-Петербург»: не поверите, как местные жители на самом деле называют свой город «Питер» или «Санкт-Петербург»: не поверите, как местные жители на самом деле называют свой город 22 декабря 2024 11:32
«Последняя надежда» петербуржцев: почему Володарский мост называют именно так — причина романтичная «Последняя надежда» петербуржцев: почему Володарский мост называют именно так — причина романтичная 18 декабря 2024 17:01
Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургИталия
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 6
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».