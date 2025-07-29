Крылатые хранители Петербурга: эти защитники — символ надежды

В Серной столице есть ангел, который держит в руке смартфон.

Санкт-Петербург — город, который не перестает удивляться своей атмосферой, архитектурой и легендами.

Одной из самых трогательных и загадочных тем здесь являются петербургские ангелы — скульптуры с крыльями, расставленные по всему городу.

Это не просто украшения, а настоящие хранители и символы, отражающие историческую и духовную связь города с небесами.

Три главных ангела-покровителя Петербурга

Среди распространенных фигур ангелов горожане выделяют троицу главных хранителей, которые придерживаются так называемого «золотого треугольника».

Эти три ангела не просто стоят на своих местах, а как бы охраняют Северную столицу, соединяясь в духовном единстве ключевой части города.

Золотой ангел на шпиле Петропавловского собора

Это самый известный ангел, он украшает самое высокое здание шпиля, возвышающееся на 122 метра.

Он как символ защиты и светлого начала, созданный в 1720-х годах архитектором Доменико Трезини и голландским мастером Германом ван Болесом.

За свою долгую жизнь он пережил удары молниями, ветровые бури и реставрации, но до сих пор парит над городом, поворачиваясь, как флюгер, пишет сайт А что в Петербурге.

Серебряный ангел на куполе Церкви Святой Великомученицы Екатерины

Этот ангел тоже входит в охранный треугольник. Его крылья раскинуты в защитном жесте, словно обнимая город и его жителей.

Бронзовый ангел на Александровской колонне на Дворцовой площади

Этот ангел завершает треугольник. Классический круг соединяет Васильевский остров, Петроградскую сторону и центр города.

Считается, что пока эти три ангела охраняют город, петербуржцы защищены от беды и несчастий.

Другие ангелы Петербурга — маленькие и большие

Но что интересно — ангелы в Петербурге встречаются не только на шпилях и колоннах. Их можно увидеть буквально на каждом шагу, если внимательно смотреть по сторонам.

Один из самых забавных и популярных среди горожан — миниатюрный ангел высотой около 20 сантиметров на Каменноостровском проспекте.

Он сидит на уличных часах со смартфоном в руке.

На Фонтанке, в Измайловском саду, расположен очень душевный и необычный «Петербургский ангел», созданный скульптором Романом Шустровым в 2012 году.

Этот бронзовый ангел не похож на классические возвышенные фигуры: он сидит на скамейку в пальто и шляпе, с зонтом и книгами, как добрый старик, переживший трудные времена.

К нему приходят за удачей и верят в его помощь, а в холодное время ему даже надевают шарфы и украшают.

Почему именно ангелы?

Ангелы в Петербурге — это не просто скульптуры. Они — символы надежды, защиты и сострадания, которые охраняют город более 300 лет.

Так что Санкт-Петербург — это не просто город на Неве, у него есть хранители с крыльями , которые делают его особенным, живым и немного волшебным.