«Город спит, окутан мглою»: где в Петербурге любимые места Александра Блока

Александр Блок — поэт, который чувствовал Петербург сердцем. Этот город не просто мелькал у него в стихах — он звучал в них всеми своими улицами, ветрами и шумом трамваев. Мы прошлись по адресам, где Блок жил, любил, пил вино и сочинял. И где его до сих пор можно почувствовать.

Университетская набережная, 7–11

Именно здесь, в ректорском доме Петербургского университета, в ноябре 1880 года родился Александр Блок. В одной из квартир жила его мама — Александра Бекетова, дочь ректора. Отец быстро исчез с горизонта, зато в доме постоянно обсуждали науку, книги и поэзию. Возможно, в этих коридорах впервые и прозвучало слово «стихи».

Петроградская набережная, 44

Стихи Блок начал писать ещё в детстве, но именно тут — в казармах лейб-гвардии Гренадерского полка, где жила его семья после второго брака матери, — он всерьёз увлёкся литературой. Гимназия, первые журналы, первые строки. А еще — первый Петербург, в который он смотрел из окна, запоминая мосты, тени и закаты.

Лахтинская улица, 3

Дом, где Блок жил с женой — Любовью Менделеевой, дочерью того самого Дмитрия Менделеева. Отношения были бурные, сложные, но именно Любовь вдохновила его на знаменитые «Стихи о Прекрасной Даме». В этой квартире собирались поэты, актёры и начинающие революционеры. Здесь пели, спорили и читали стихи до утра.

Станция Озерки

Тут не было ни музея, ни мемориальной доски. Просто маленький ресторан при вокзале, где Блок подолгу сидел с бокалом вина, слушал гул поездов и искал вдохновение. Говорят, что именно здесь появилась «Незнакомка» — та самая, что «дышит духами и туманами».

Улица Декабристов, 57

Последний адрес Блока. Здесь он жил в последние годы, здесь же и умер в 1921 году. Сегодня в этой квартире — музей. Если зайдёшь, увидишь его рукописи, книги и тот самый письменный стол. И поймёшь, как он жил — среди слов, тишины и Петербурга, который ни на миг его не отпускал.