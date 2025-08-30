От пряника до янтаря: что подарит тебе российский город?

Россия — страна огромная и удивительная, где у каждого города есть свой характер, история и, конечно, материальный символ. Для одних это вкус детства, для других — уют бабушкиного платка или блеск янтаря на солнце.
Пряники, кружева, самовары, знаменитые платки и даже арбузы — всё это не просто сувениры, а настоящие визитные карточки городов.
Этот тест проверит, насколько хорошо вы знаете материальные ассоциации с российскими городами. Сможете ли вы безошибочно сопоставить город и его символ?
Вперед — открывайте Россию через вещи, которые делают её уникальной!