От пряника до янтаря: что подарит тебе российский город?

Опубликовано: 30 августа 2025 22:01
Крендель, Выборг
От пряника до янтаря: что подарит тебе российский город?
Городовой ру/ globallookpress/ JSC ID Komsomolskaya Pravda; Belkin Alexey; Roman Denisov; Anvar Galeev

Символы городов России: сможешь ли ты их сопоставить?

Россия — страна огромная и удивительная, где у каждого города есть свой характер, история и, конечно, материальный символ. Для одних это вкус детства, для других — уют бабушкиного платка или блеск янтаря на солнце.

Пряники, кружева, самовары, знаменитые платки и даже арбузы — всё это не просто сувениры, а настоящие визитные карточки городов.

Этот тест проверит, насколько хорошо вы знаете материальные ассоциации с российскими городами. Сможете ли вы безошибочно сопоставить город и его символ?

Вперед — открывайте Россию через вещи, которые делают её уникальной!

Автор:
Ксения Пронина
Общество
