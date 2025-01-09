Санкт-Петербург 9 (22) января 1905 года стал центром событий, которые впоследствии вошли в историю как «Кровавое воскресенье». В этот день рабочие города организовали шествие к Зимнему дворцу с целью вручить императору Николаю II петицию о рабочих нуждах. Однако мирная демонстрация обернулась трагедией: разгон шествия привел к гибели нескольких сотен человек, вызвав широкий резонанс в российском обществе и мире.

Организатором шествия стал священник Георгий Гапон, возглавлявший «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга». 5 января он обратился к рабочим с идеей передать свои требования напрямую царю, а уже 7-8 января была составлена петиция, включающая основные нужды рабочих, так написано в Википедии.

Но в те времена разгон шествия породил множество мифов. Император Николай II, которого после событий прозвали «кровавым», не был в Петербурге в момент трагедии. Более того, приказ о разгоне он не отдавал, а о произошедшем узнал только спустя некоторое время.

Свидетельством этого являются его дневниковые записи:

«8-го января. Суббота. Ясный морозный день. Было много дел и докладов... Со вчерашнего дня в Петербурге забастовали все заводы и фабрики. Из окрестностей вызваны войска для усиления гарнизона. Рабочие до сих пор вели себя спокойно. Количество их определяется в 120.000 ч. Во главе рабочего союза какой-то священник — социалист Гапон...»

«9-го января. Воскресенье. Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело!»

Запись, на первый взгляд, довольно странная, но она довольно типична для царя.

Кто был настоящим виновником трагедии?

Позже стало известно, что Гапон действовал не в интересах рабочих, а в интересах партии большевиков, что добавляет событию еще большую политическую сложность. Несмотря на это, «Кровавое воскресенье» стало ключевым моментом в российской истории, послужив толчком к Первой русской революции.

Эти события остаются предметом споров историков, но одно бесспорно: трагедия 9 января 1905 года изменила ход истории России навсегда и убило русскую монархию, хоть и с отсрочкой приговора.