Народные приметы на 27 июня: Елисеев день — древние запреты, к которым относились серьёзно

В народном календаре этот день получил название Елисей Гречкосей.

27 июня православные чтят память ветхозаветного пророка Елисея.

Что нельзя делать в этот день

27 июня нельзя переедать. На Руси считали, что чрезмерное чревоугодие в этот день способно обернуться болезнями и упадком сил.

Под строгим запретом были ругань и сквернословие. Наши предки верили, что злые слова привлекают в дом нечистую силу и становятся причиной постоянных неудач.

Не советовали лениться, долго спать и откладывать дела. Считалось, что безделье 27 июня может обернуться финансовыми трудностями.

Нельзя было одалживать муку, крупу и другие запасы. Согласно народным поверьям, вместе с ними из дома уходят достаток и благополучие.

Девушкам не рекомендовали надевать одежду красного цвета. Существовало поверье, что такой наряд способен отпугнуть женихов и принести неудачи в личной жизни.

В этот день старались не рвать полевые цветы. По старинным поверьям, это могло привести к болезням.

Что можно делать 27 июня

Главным занятием дня оставался посев поздней гречихи. После завершения работ крестьяне просили природу послать долгожданный дождь, чтобы всходы были крепкими.

На рассвете женщины приносили в поле пироги и вышитые полотенца, оставляя их как символ уважения к природе и надежды на богатый урожай.

Любая работа в этот день считалась благим делом. Однако после трудов обязательно находили время для отдыха. Многие парились в бане.

Елисеев день считался удачным временем для примирения. Если отношения с другом давно испортились, именно 27 июня старались сделать первый шаг к миру.

Народные приметы о погоде

Дождь в этот день обещал хороший урожай гречихи.

Если гремел гром, ожидали засушливое лето.

Большое количество комаров и мошек предвещало богатый урожай лесных ягод и грибов.

Если ласточки летали низко над землей, готовились к скорым осадкам.

Ясное звездное небо ночью сулило продолжительную теплую и сухую погоду.

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