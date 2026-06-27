Лью в горшок "живую" воду — и герань уже не остановить: устраивает фейерверк из цветочных шапок

Новости по теме

В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

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3 пшика на листья – и герань не унять: шпарит бутоны как заведенная днем и ночью – не подкормка, а "живая вода"

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2 ложки в воду - и герань цветет непрерывно целый год: мегакрутая подкормка в феврале

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Лью под корень — и опьяневшая герань выстреливает ворохом цветоносов: эта подкормка превратит растение в пышный шар

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Герани до 30 мая – обязательно: внесли под корень подкормку – и даже ленивая штампует бутоны как заведенная

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