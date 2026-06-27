Лью в горшок "живую" воду — и герань уже не остановить: устраивает фейерверк из цветочных шапок

Герань хорошо реагирует на различные органические удобрения, однако не все из них способствуют обильному и продолжительному цветению. При правильном подборе компонентов растение порадует пышными соцветиями. Агроном Ксения Давыдова поделилась народным рецептом.
Секрет кроется в воде
Известно, что йод, разведенный в обычной воде, является эффективным средством для подкормки герани. Тем не менее, эту подкормку можно оптимизировать, сделав ее более совершенной. Для этого рекомендуется использовать дождевую воду.
Дождевая вода считается более питательной и естественной для герани, поскольку в ней отсутствуют соли жесткости. В случае сомнений в качестве дождевой воды, можно использовать перекись водорода. Считается, что это аптечное средство способно придать любой жидкости свойства дождевой воды.
Приготовление подкормки
Для приготовления раствора добавьте 1 каплю йода и 1 столовую ложку перекиси водорода в 1,5 литра воды. При использовании дождевой воды перекись водорода не требуется. Тщательно перемешайте раствор и приступайте к поливу.
Такую подкормку достаточно применять 1-2 раза в месяц. В течение ближайших недель на герани начнется формирование соцветий.
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