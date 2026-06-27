Городовой / Полезное / Лью в горшок "живую" воду — и герань уже не остановить: устраивает фейерверк из цветочных шапок
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Старый купол в современном хай-теке: «Фрунзенская» растет ввысь Новости Петербурга
Народные приметы на 27 июня: Елисеев день — древние запреты, к которым относились серьёзно Полезное
Что попробовать во время отдыха в Калининграде - не только марципан: останетесь под большим впечатлением Полезное
1,5 миллиона билетов и лишние 3200 мест на «Алые паруса»: всё, что нужно знать о летних поездах в Петербург Новости Петербурга
Секрет «второго купальника»: как избежать соли-наждачки и бактериального плена в отпуске Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Россия
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Лью в горшок "живую" воду — и герань уже не остановить: устраивает фейерверк из цветочных шапок

Опубликовано: 27 июня 2026 00:12
 Проверено редакцией
Лью в горшок "живую" воду — и герань уже не остановить: устраивает фейерверк из цветочных шапок
Лью в горшок "живую" воду — и герань уже не остановить: устраивает фейерверк из цветочных шапок
Городовой ру
Народная подкормка для пеларгонии

Герань хорошо реагирует на различные органические удобрения, однако не все из них способствуют обильному и продолжительному цветению. При правильном подборе компонентов растение порадует пышными соцветиями. Агроном Ксения Давыдова поделилась народным рецептом.

Секрет кроется в воде

Известно, что йод, разведенный в обычной воде, является эффективным средством для подкормки герани. Тем не менее, эту подкормку можно оптимизировать, сделав ее более совершенной. Для этого рекомендуется использовать дождевую воду.

Дождевая вода считается более питательной и естественной для герани, поскольку в ней отсутствуют соли жесткости. В случае сомнений в качестве дождевой воды, можно использовать перекись водорода. Считается, что это аптечное средство способно придать любой жидкости свойства дождевой воды.

Приготовление подкормки

Для приготовления раствора добавьте 1 каплю йода и 1 столовую ложку перекиси водорода в 1,5 литра воды. При использовании дождевой воды перекись водорода не требуется. Тщательно перемешайте раствор и приступайте к поливу.

Такую подкормку достаточно применять 1-2 раза в месяц. В течение ближайших недель на герани начнется формирование соцветий.

Ранее мы рассказали, как вырастить мощную крассулу.

Автор:
Ксения Давыдова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью