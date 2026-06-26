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Накормила муравьев «кашей» – и легла спать: на утро нет ни одного вредителя – сгинет даже «царица»

Опубликовано: 26 июня 2026 19:16
 Проверено редакцией
Накормила муравьев «кашей» – и легла спать: на утро нет ни одного вредителя – сгинет даже «царица»
Накормила муравьев «кашей» – и легла спать: на утро нет ни одного вредителя – сгинет даже «царица»
legion-media
Народное средство борьбы с муравьями

Муравьи представляют собой мощную угрозу для сельскохозяйственных культур. Их прожорливость и способность распространять тлю на плодовых деревьях создают серьезные риски для урожайности. Агроном Ксения Давыдова назвала эффективный и безопасный метод борьбы с муравейниками, который не наносит вреда человеку и растениям.

Накормите вредителей кашей

В качестве отличного средства для уничтожения муравьев эксперт рекомендует применение манной крупы. Необходимо распределить ее непосредственно на муравейники, предпочтительно в вечернее время суток. Наблюдения показывают, что к следующему утру все гнезда оказываются покинутыми.

Почему это работает

Дело в том, что муравьи ошибочно идентифицируют манную крупу как яйца других насекомых, что побуждает их покидать свои гнезда. Более того, при попадании в пищеварительную систему насекомых крупа разбухает, что приводит к их гибели. Для полного искоренения вредителей нужно обработать манной крупой прилегающие к дому территории и муравьиные тропы. Альтернативным средством является сахар, пропитанный борной кислотой.

Ранее мы рассказали, как избавиться от муравьёв при помощи специй.

Автор:
Ксения Давыдова
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