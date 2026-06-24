Муравьев на участке не будет через сутки: названы специи, которые помогут выпроводить насекомых – без вреда для урожая

Несмотря на то, что муравьи играют важную роль в экосистеме, их присутствие на садовых участках часто вызывает недовольство.
В частности, активное присутствие муравьев приводит к повышению кислотности почвы, что негативно сказывается на росте многих культурных растений. Размещение муравьиных колоний в непосредственной близости от корневой системы также может угнетать развитие растений.
Кроме того, муравьи способны повреждать урожай, употребляя в пищу ягоды, овощи и корнеплоды, особенно те, что содержат большое количество сахара. Рассада также подвержена риску повреждения этими насекомыми.
Борьба без химии
Решение проблемы муравьев на дачном участке требует комплексного подхода. Известно, что муравьи, как и многие другие насекомые, чувствительны к определенным запахам. В связи с этим, для отпугивания нежелательных гостей рекомендуется использовать сильно пахнущие вещества. Наиболее экологичным методом является применение растительных компонентов.
К ним относятся листья аниса, петрушка, полынь, корица, а также опилки, смешанные с измельченным чесноком. Рекомендуется также применять гвоздику, используя как сухие бутоны, так и эфирное гвоздичное масло.
В первом случае специю следует измельчить до максимально мелкой фракции и равномерно распределить полученный порошок по муравейнику. При использовании эфирного масла необходимо пропитать им ватные шарики, диски или отрезки ткани и аналогичным образом разместить их на муравейнике.
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