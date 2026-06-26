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1,5 миллиона билетов и лишние 3200 мест на «Алые паруса»: всё, что нужно знать о летних поездах в Петербург

Опубликовано: 26 июня 2026 23:15
 Проверено редакцией
1,5 миллиона билетов и лишние 3200 мест на «Алые паруса»: всё, что нужно знать о летних поездах в Петербург
1,5 миллиона билетов и лишние 3200 мест на «Алые паруса»: всё, что нужно знать о летних поездах в Петербург
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Увеличат количество мест и в поездах дальнего следования.

Лето в Петербурге — это всегда аншлаг, а в конце июня город буквально «трещит по швам» из-за праздника выпускников «Алые паруса».

Чтобы все желающие смогли увидеть легендарный бриг и не переплачивать за авиабилеты, железнодорожники решили добавить мест.

Спецрейсы под праздник

Самый большой наплыв туристов ожидается с 26 по 28 июня. В эти дни между Москвой и Петербургом пустят дополнительную «Ласточку» №722, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги

  • Из Москвы она выйдет 26 и 27 июня в 18:45.
  • Из Петербурга обратно — 27 и 28 июня в 10:20.

Кроме того, в составы восьми поездов дальнего следования добавят новые вагоны. Это касается рейсов из Москвы, Волгограда, Белгорода, Архангельска и Анапы.

В общей сложности под праздник «накинули» еще 3200 билетов.

«Аврора» теперь возит всех и ежедневно

Ранее сообщалось, что весь летний сезон (до конца сентября). Мест в поездах станет в два раза больше — РЖД планируют перевезти за лето 1,5 миллиона человек.

Главный герой этого лета — поезд «Аврора».

  1. Рейс №749/750 теперь ходит каждый день. Раньше он возил пассажиров только по выходным.
  2. Удобный график: выезд из Москвы или Питера поздно вечером (в 22:15–22:30), а в пять утра вы уже на месте. Идеально, чтобы не тратить день на дорогу.
  3. Больше вагонов: количество мест увеличили во всех составах этого бренда.

Ранее «Городовой» рассказывал, что из Петербурга в Анкару с 1 июля полетят самолеты.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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