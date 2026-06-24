Крассула будет толще баобаба: простая процедура превратит денежное дерево в исполина – лайфхак от агронома Давыдовой

Крассулы, известные также как денежные деревья, пользуются большой популярностью среди любителей комнатных растений. Этот суккулент отличается неприхотливостью в уходе и долговечностью. Эксперт в области цветоводства Ксения Давыдова поделилась рекомендациями по поддержанию эстетичного внешнего вида крассулы.
Уход за крассулой летом
В начале лета рекомендуется удалять все верхние почки растения. Специалист также предложила использовать настой листьев крассулы для полива вместо обычной воды. Для приготовления настоя листья следует предварительно заморозить, измельчить в блендере и развести водой.
Процедуру удаления почек с крассулы необходимо продолжать в течение нескольких месяцев, пока ствол растения не достигнет желаемой толщины. После достижения данного результата можно прекратить подкормку и прищипывание.
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