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Крассула будет толще баобаба: простая процедура превратит денежное дерево в исполина – лайфхак от агронома Давыдовой

Опубликовано: 24 июня 2026 21:16
 Проверено редакцией
Крассула будет толще баобаба: простая процедура превратит денежное дерево в исполина – лайфхак от агронома Давыдовой
Крассула будет толще баобаба: простая процедура превратит денежное дерево в исполина – лайфхак от агронома Давыдовой
legion-media
Как ухаживать за денежным деревом

Крассулы, известные также как денежные деревья, пользуются большой популярностью среди любителей комнатных растений. Этот суккулент отличается неприхотливостью в уходе и долговечностью. Эксперт в области цветоводства Ксения Давыдова поделилась рекомендациями по поддержанию эстетичного внешнего вида крассулы.

Уход за крассулой летом

В начале лета рекомендуется удалять все верхние почки растения. Специалист также предложила использовать настой листьев крассулы для полива вместо обычной воды. Для приготовления настоя листья следует предварительно заморозить, измельчить в блендере и развести водой.

Процедуру удаления почек с крассулы необходимо продолжать в течение нескольких месяцев, пока ствол растения не достигнет желаемой толщины. После достижения данного результата можно прекратить подкормку и прищипывание.

Ранее мы рассказали, чем подкормить спатифиллум летом.

Автор:
Ксения Давыдова
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